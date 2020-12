F1, pole di Verstappen: "Domani daremo tutto"

L’ultima pole position della stagione 2020 se la prende Max Verstappen in 1’35″246. L’olandese, sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi ha preceduto di 25 millesimi Valtteri Bottas. Terzo postoo per il rientrante Lewis Hamilton.

Grande soddisfazione per Max, che ha parlato così subito dopo la qualifica: “Prima delle qualifiche sapevo che era l’ultima sessione della stagione e siamo riusciti a fare questa pole. Sono molto felice. All’inizio è stata una qualifica complicata, non riuscivo a trovare ritmo soprattutto nell’ultimo settore dove ci sono tante curve dove si possono commettere errori. Alla fine sono riuscito a mettere tutto insieme nell’ultimo giro”.

Verstappena ha speso parole anche per raccontare questa strana stagione 2020: “È stata lunga per tutti, soprattutto con tante gare consecutive. Penso che sia stata un’ottima qualifica positiva per tutto il team. Siamo molto contenti. Per tutto l’anno quando sei dietro , cerchi di avvicinarti e a volte diventa un po’ frustrante. Siamo molto soddisfatti della giornata di oggi”.

E poi sulla gara di domani: “Non abbiamo fatto tanti giri nelle prove, dobbiamo ancora capire come andrà. Noi le proveremo tutte per cercare di tenerli dietro. Le Mercedes sono molto veloci, però pensiamo di avere una macchina abbastanza forte nelle velocità di punta. Domani daremo tutto”.

OMNISPORT | 12-12-2020 15:54