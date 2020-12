F1, possibile debutto anticipato per Schumacher

Le grandi emozioni potrebbero non essere finite per Mick Scumacher. Dopo la gioia dell’ufficializzazione dell’ingaggio da parte della Haas per il Mondiale 2021 di Formula 1, il pilota tedesco potrebbe debuttare nel Circus già nell’ultimo Gp dell’attuale stagione, quello del 13 dicembre ad Abu Dhabi.

L’indiscrezione viene da ‘L’Equipe’, secondo la quale la Haas punterebbe subito su Schumacher qualora Romain Grosjean non riuscisse a recuperare dallo spaventoso incidente subito in Bahrain.

Il francese, però, che ha già annunciato l’addio alla Formula 1 al termine della stagione, vuole fare di tutto per provarci: “Ho detto anche a mia moglie che farò di tutto per correre ad Abu Dhabi. Devo provarci, se poi i medici mi diranno che non è possibile, pazienza. La caviglia e il ginocchio non mi danno particolare preoccupazione, il problema sono le mani, anche se il dolore è sopportabile, la priorità è curare bene le mani per essere in griglia ad Yas Marina”.

OMNISPORT | 03-12-2020 17:09