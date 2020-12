F1, primo giorno in Ferrari per Sainz: "Giorno speciale"

Primo vero giorno da pilota della Ferrari per Carlos Sainz. E il pilota spagnolo, che dal 2021 affiancherà Charles Leclerc sulla Rossa di Maranello.

L’ormai ex McLaren si è recato nella fabbrica del Cavallino Rampante salendo per la prima volta a bordo della monoposto che tra qualche mese sarà sua. Un passaggio necessario per prendere le misure del suo sedile. E in occasione del quale per la prima volta Sainz ha parlato da pilota Ferrari.

“Questa era la prima volta in cui indossavo la maglietta rossa – ha dichiarato -. Questo è un giorno speciale, non lo dimenticherò mai. Non vedo l’ora di cominciare e di lavorare con un compagno di squadra come Leclerc. Sarà un piacere affiancarlo”.

OMNISPORT | 20-12-2020 12:43