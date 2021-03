Daniel Ricciardo su McLaren-Mercedes è stato il più veloce nella mattinata della prima giornata di test di Formula 1 in Bahrein col tempo di 1’32″203 precedendo di 28 centesimi Pierre Gasly e di 42 Max Verstappen. Problemi al cambio per la Mercedes di Valtteri Bottas, che ha completato solo 6 giri, e per la nuova Ferrari SF21 di Charles Leclerc, che si è fermato lungo la pista a 10 minuti dalla fine della sessione mattutina.

OMNISPORT | 12-03-2021 13:01