F1: Quale ruolo per Resta alla Haas? Parla Steiner

“Dobbiamo ancora decidere il ruolo di Simone Resta all’interno della scuderia, ma sarà sicuramente una posizione di alto livello”. Queste le parole di Gunther Steiner, Team Principal della Haas, sull’arrivo nel team di Simone Resta dalla Ferrari, riportate a Motorsport-magazin.

Steiner si mostra molto fiducioso delle qualità di Resta, ed è convinnto che possa dare una grande mano al team: “Resta ricopriva già un ruolo importante in Ferrari ed è normale che venga qui mantenendo la sua posizione di tecnico di alto profilo. Il suo ingaggio non è collegato a quello di Mick Schumacher. E’ chiaro che lavoriamo a stretto contatto con la Ferrari, e l’intento era quello di rafforzare il nostro organico tecnico dopo essere peggiorati nell’ultimo periodo. Vogliamo tornare sui livelli del 2018 (quando la Haas finì quinta nel mondiale, ndr). Stiamo ristrutturando il team per renderlo più competitivo, persone della bravura di Resta ci aiuteranno a risalire la china, era disponibile e lo abbiamo preso”.

OMNISPORT | 05-12-2020 10:58