F1, rabbia e gioia per Vettel. Leclerc deluso chiede spiegazioni

La Ferrari trionfa a Singapore con una doppietta, ma sul podio solo uno dei piloti di Maranello sorride: è Sebastian Vettel, che scarica tutte le delusioni e le tensioni degli ultimi tempi festeggiando la vittoria a Marina Bay.

“È stato un momento difficile per me, ma i tifosi mi sono sempre stati vicini. È stato bellissimo ricevere messaggi da tante persone che raccontavano i propri momenti difficili”, si sfoga il tedesco dopo la gara.

Visibilmente emozionato sul podio, Vettel ha analizzato così la vittoria: “Ho cercato di mettere tutto oggi, in pista e in macchina. Sono molto contento, è stata una grande gara, congratulazioni al team, l’inizio di stagione è stato difficile per noi ma nelle ultime settimane abbiamo ripreso vita. Sono molto fiero del lavoro di tutti a casa”.

Il sorprendente sorpasso ai box sul compagno: “Il pit stop? Pensavo fossimo un po’ in anticipo, ho dato semplicemente tutto nel giro di uscita, ho visto che le due macchine davanti a me non erano andate ai box, specialmente Lewis. Mi sono ritrovato molto sorpreso il giro successivo ad essere davanti. È stato impegnativo gestire le gomme e cercare di superare chi stava davanti, sono riuscito a creare un gap ma poi è arrivata la safety car. La macchina andava sempre meglio, è stata un po’ complicata la ripartenza con le gomme fredde ma chi sta davanti ha sempre un piccolo vantaggio. Per me la strategia ha funzionato, sono contento”.

Chi non ha gradito il sorpasso dopo il pit stop è il secondo classificato, Charles Leclerc, che sul podio non ha potuto nascondere un po’ di delusione: “La strategia dei pit stop era stata fissata prima della gara, io mi sono attenuto ai piani”.

“Capisco che non è stata una decisione contro di me, ma per il bene del team. È difficile perdere così e accettarlo quando sei in macchina. Devo avere delle spiegazioni per capire questa situazione. Sono contento per Vettel e speriamo nella prossima gara”.

La Ferrari sembra aver almeno raggiunto la Mercedes: “Aspettiamo, ma possiamo essere ottimisti, per il passo-gara e per come vanno le cose”.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 23:25