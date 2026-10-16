Chi è Rafael Camara, al debutto in F1 nel 2027: Haas sempre più team satellite Ferrari. Ocon fuori, il suo futuro è un rebus

La Haas ha ufficializzato l'ingresso di Rafael Camara nella sua scuderia: assieme a Bearman formerà una squadra di piloti provenienti dal vivaio Ferrari. Ocon intanto non sarà rinnovato: le opzioni per il suo futuro

La Haas ha ufficializzato in queste ore l’approdo di Rafael Câmara nella scuderia a partire dalla prossima stagione: alla pari di altri piloti che hanno fatto il tradizionale cursus honorum all’interno del motorsport (come George Russell o Lando Norris per citare i nomi più in vista nella F1 attuale), il brasiliano arriva dalla F2, dove attualmente sta disputando una stagione di notevole pregio. E andando ulteriormente a ritroso nella sua giovane carriera, è stato anche nel vivaio della Ferrari Driver Academy.

La carriera e i successi di Rafael Camara

Il classe 2005 ha firmato con la Haas un contratto pluriennale, e andrà ad affiancare Oliver Bearman sostituendo a sua volta Esteban Ocon. Câmara nasce a Recife e inizia a correre nei kart intorno ai 10 anni. Nel 2021 conquista la WSK Champions Cup e anche la WSK Super Master Cup. Fa il suo ingresso quindi nel mondo delle monoposto, a partire dalla F4 (con il team Prema), e contestualmente entra nella Ferrari Driver Academy diventando così il terzo nativo del Brasile approdato nel vivaio dopo Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

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Sempre con Prema disputa nel 2024 la Formula Regional European Championship, di cui diventa campione con una gara d’anticipo. Il suo percorso lo porta ulteriormente a salire verso la F3, correndo con Trident nel 2025, e anche qui conquista il titolo sempre anticipando di una gara.

Inevitabile quindi che la sua ascesa lo conducesse alla F2, in questo caso al servizio del team Invicta Racing. E pure in questo frangente Câmara non sta deludendo le aspettative: quando mancano due appuntamenti al termine (sebbene in bilico, giacché parliamo dei round in Qatar e Abu Dhabi a rischio per la delicata situazione geopolitica della regione), il brasiliano comanda attualmente la classifica con 207 punti, frutto di tre successi nelle Feature Race, a cui si aggiungono anche sei podi e cinque pole position.

La Haas impressionata dai test di Camara con la loro monoposto

A convincere però ulteriormente la Haas sono stati i test di Câmara sulla VF-25 (la precedente monoposto, a disposizione nell’ambito del programma Testing of Previous Cars) disputati lo scorso agosto sul circuito di Portimao, e che sono stati risultati convincenti per il team.

Il quale ha anche apprezzato la capacità del ventunenne di acclimatarsi in una realtà a lui inedita, come ha spiegato il team principal Ayao Komatsu.Un adattamento che è stato insomma totale da parte di Câmara, impressionando un po’ tutti in Haas, vertici compresi.

Il rapporto tra Haas e Ferrari è sempre più stretto

La scuderia americana avrà quindi dal 2027 una formazione di piloti che tra l’altro proviene dal mondo Ferrari come abbiamo visto. Questo dimostra il rapporto tra le due scuderie (legate da un contratto che durerà sino al 2028), basato non solo sugli aspetti tecnici come la fornitura della power unit V6 sviluppata da Maranello, ma anche sulle risorse umane provenienti dall’Academy Ferrari.

Con Bearman si è di fatto inaugurata l’era della Haas come sorta di scuderia satellite di Maranello, laddove il team statunitense dal 2016 (anno in cui iniziò la collaborazione tra le due realtà) ha sempre accolto piloti della FDA nelle sue fila, da Esteban Gutiérrez sino al recente Câmara, passando anche per Charles Leclerc.

Ocon fuori per ora dalla F1: le indiscrezioni sul suo futuro

Chiudiamo con il destino che attende ora Esteban Ocon, che dal prossimo anno sarà senza sedile e libero di accasarsi dove vuole. Il francese pare non abbia intenzione di rivolgersi ad altre realtà del motorsport (si parlava di un interesse da parte di Toyota Gazoo Racing per il WEC) ed è invece propenso a proseguire in F1.

Secondo la testata Blick sulle sue tracce potrebbe esserci Cadillac, intenzionata a mettere mano alla propria line-up per il 2027. Ma se non potrà avere un ruolo da titolare, aleggia anche l’opzione di un ritorno tra le fila di Mercedes (dove già fece parte del loro vivaio) come terzo pilota.