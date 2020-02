F1, Raikkonen brucia tutti a Barcellona

La seconda giornata di test pre-season sul circuito di Montmelò a Barcellona ha visto sfrecciare l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.L’ex pilota della Ferrari ha fatto registrare il miglior tempo con la sua Alfa Romeo in 1:17.091. In seconda posizione si conferma la Racing Point di Sergio Perez, che era stato il più veloce in mattinata. Terzo Daniel Ricciardo su Renault, davanti alla Red Bull di Alex Albon, quindi l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Solo sesta la prima Ferrari, quella di Sebastian Vettel, al debutto dopo l’indisposizione che l’ha bloccato mercoledì. Ottavo Charles Leclerc, che ha corso solo in mattinata.

Le Mercedes, dopo l’exploit di mercoledì con i primi due posti monopolizzati, si sono “nascoste”: Nono Lewis Hamilton, addirittura tredicesimo ed ultimo Valtteri Bottas.

I tempi:

1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’17″091

2 11 S. Perez Racing Point 1’17″347

3 3 D. Ricciardo Renault 1’17″749

4 23 A. Albon Red Bull 1’17″912

5 10 P. Gasly AlphaTauri 1’18″121

6 5 S. Vettel Ferrari 1’18″154

7 63 G. Russell Williams 1’18″266

8 16 C. Leclerc Ferrari 1’18″335

9 44 L. Hamilton Mercedes 1’18″387

10 4 L. Norris McLaren 1’18″474

11 8 R. Grosjean Haas 1’18″496

12 31 E. Ocon Renault 1’18″557

13 77 V. Bottas Mercedes 1’19″307

SPORTAL.IT | 20-02-2020 19:53