F1, Raikkonen deride Hamilton

Il pilota dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen ha deriso il campione del mondo Lewis Instagram in una storia sul suo profilo Instagram. Il driver finlandese, ex Ferrari, ha messo a confronto una foto del pilota anglo caraibico, sul monopattino con il bizzarro vestito indossato a Monza, con quella di James Hunt a petto nudo, con la sigaretta in bocca. “L’evoluzione di un pilota di Formula 1”, è il commento di Iceman.

Nell’immagine successiva, Raikkonen ha postato una sua foto durante una festa, con tanto di birra e sigaretta: “Non preoccupatevi, non tutte le speranze sono andate perse”, il messaggio che ha scatenato i fan.

OMNISPORT | 17-09-2020 15:09