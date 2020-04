F1, Raikkonen: "In pista senza pubblico"

"Non correremo in Australia e neanche da altre parti dove ci sarebbe piaciuto. Purtroppo la situazione è questa. Riprenderemo quando la F1 e la Fia decideranno che e' possibile farlo in sicurezza. Non è una decisione nostra, sono sicuro che valuteranno il quadro con estrema attenzione. Noi correremo al tempo giusto, anche senza pubblico", così il pilota dell'Alfa Romeo Kimi Raikkonen al Corriere della Sera.

Sul ritiro: "Aspettiamo di trovare un modo di iniziare la stagione e anche di finirla. A un certo punto vedrò che succede e tirerò le somme. Al momento non cambia nulla per me. Continuerò finché mi diverto e ho motivazione. Adesso mi sento più motivato che mai".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 15:29