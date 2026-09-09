F1, Raikkonen jr. firma con Red Bull: Robin pronto a seguire le orme di Verstappen e Vettel, tutta la felicità di Kimi

Il figlio undicenne di Kimi Raikkonen a partire dal 2027 farà parte del programma giovani piloti di Red Bull seguendo le orme di Vettel e Verstappen per sognare un futuro in F1

Nel futuro della Formula 1 potrebbe esserci un nuovo Raikkonen. Robin, figlio undicenne del campione del mondo 2007, entrerà a partire dal 2027 nel programma di sviluppo per giovani piloti della Red Bull, lo stesso per intenderci che ha formato campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen, una svolta accolta con grande entusiasmo da papà Kimi.

Robin Raikkonen firma con Red Bull

Tale padre tale figlio. Robin Raikkonen sembra destinato a percorrere le orme del padre campione del mondo nel 2007. L’undicenne figlio d’arte condivide, oltre alla passione per i motori, anche il talento con Kimi, tanto che dopo gli ottimi risultati nel mondo dei kart per lui è arrivata la chiamata della Red Bull, che non ha voluto lasciarsi scappare Robin, che a partire dal 2027 entrerà a far parte del programma giovani piloti della scuderia di Milton Keynes. Un primo passo verso l’approdo in Formula 1, che comunque da regolamento non potrà avvenire prima del 2033.

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Tutta la felicità di Kimi Raikkonen

Tra i più entusiasti per l’approdo di Robin in Red Bull c’è senza dubbio papà Kimi, che si è detto molto felice delle intenzioni mostrate dalla scuderia nei confronti del figlio: “Siamo tutti entusiasti ed emozionati che Robin sia stato scelto per proseguire il suo percorso agonistico come membro del Red Bull Junior Team. Laurent e tutti gli altri alla Red Bull ci hanno offerto un sostegno incredibile durante tutte le nostre discussioni. Offrono un programma avvincente e completo per sviluppare e coltivare i progressi di Robin nei prossimi anni e fornirgli tutta l’esperienza necessaria per sviluppare il suo talento naturale, che ha ampiamente dimostrato in tutte le sue imprese nel karting fino a oggi”.

Red Bull, le parole di Laurent Mekies

Felice dell’accordo anche il team principal Laurent Mekies, il quale ha elogiato il talento di Robin ricordando come a fare lo stesso percorso siano stati in passato piloti che hanno fatto le fortune della Red Bull e riscritto la storia della F1: “Robin ha già dimostrato un’abilità eccezionale nel karting. La sua velocità, la sua abilità in gara e il suo talento naturale lo hanno consacrato come uno dei giovani piloti più promettenti della sua fascia d’età. Allo stesso tempo, colpisce per la sua maturità, il suo approccio calmo e la sua chiara concentrazione sulla guida. Il Red Bull Junior Team vanta anni di incredibili successi tra i suoi ex allievi figurano Sebastian Vettel e Max Verstappen, oltre a molti altri. È quindi con grande umiltà che Robin entra a far parte di questo illustre programma e dedicherà tutti i suoi sforzi per dimostrarsi all’altezza della fiducia che la Red Bull ripone in lui”.