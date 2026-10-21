F1, Ralf Schumacher smaschera Hamilton e prevede guai per Ferrari e Vasseur: “Lewis vuole fare il capo. Qualcuno se ne andrà”

Ralf Schumacher non ad Hamilton, colpevole a suo parere di voler offuscare tutti i componenti del suo team per emergere come capo della Ferrari, una situazione che potrebbe costare cara al Cavallino Rampante

A rovinare un weekend tutto sommato positivo per la Ferrari a Singapore ci ha pensato, purtroppo, Lewis Hamilton, che ha deciso di non rispettare la strategia del team nel tentativo di scavalcare il compagno Charles Leclerc e avvicinarsi a Max Verstappen, salvo però poi pentirsene e ritrovarsi costretto a scusarsi con la squadra dopo aver gettato al vento le sue buone di chiudere sul podio e aver chiuso in sesta posizione.

Un gesto di insubordinazione nei confronti del team, pure in passato colpevole di alcune scelte di gara, che non è proprio una novità in casa Ferrari per il pilota britannico, tanto che nel podcast Backstage Pit Lane di Sky Sport Germania, l’ex pilota Ralf Schumacher ha puntato il dito contro Hamilton, accusandolo di star “cercando di oscurare tutti e di comportarsi da capo” e sostenendo come a suo parere la situazione a Maranello sia tutt’altro che armoniosa, arrivando a supporre che qualcuno (probabilmente uno tra Lewis e Fred Vasseur) potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione se le cose non dovessero cambiare.

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Il timore di Ralf Schumacher sulla Ferrari

Quanto accaduto in occasione dell’ultimo gran premio di Formula 1 andato in scena a Singapore ha evidenziato la confusione che in questo momento sembra regnare in casa Ferrari, con Hamilton che prima decide – a torto – di disobbedire al team e poi si ritrova costretto a scusarsi con tutta la squadra subito dopo il disastroso finale. Scuse che però non gli hanno risparmiato le critiche di Vasseur. Una situazione che secondo Ralf Schumacher evidenzia i problemi di Maranello e soprattutto la possibilità che all’interno della squadra sia nato un vero e proprio conflitto tra le parti: “Credo che le cose non stiano andando proprio lisce tra lui e il team, c’è una sorta di lotta di potere interna in corso. C’è una specie di conflitto in atto”.

L’accusa pesante di Schumacher ad Hamilton: “Vuole oscurare tutti e comportarsi da capo”

Il tutto per l’ex pilota tedesco sarebbe da ricondurre all’atteggiamento di Hamilton, che a suo parere starebbe cercando di issarsi a unico volto e capo della Ferrari invece che ha componente di una squadra che lavora per il bene del team: “Lewis deve diventare parte della squadra. Sta cercando di oscurare tutti e di comportarsi da capo. Ho la sensazione che le cose non siano del tutto lisce e armoniose con Fred Vasseur. Se la competizione interna diventerà più importante del marchio e dei progressi del team, la situazione finirà per complicarsi”.

Ralf Schumacher: “Qualcuno lascerà la squadra. Senza armonia la Ferrari non funzionerà”

Nel prosieguo del podcast Backstage Pet Lane Schumacher non ha risparmiato altre frecciatine ad Hamilton, il cui atteggiamento potrebbe comportare un addio pesante a fine stagione e, soprattutto, la mancata crescita di Ferrari, che difficilmente potrà emergere con una situazione di conflitto come questa al suo interno: “Lewis si compiace dell’attenzione dei media, ma questa è una situazione diversa; non è quello a cui la Ferrari è abituata. Se le cose stanno davvero come appaiono dall’esterno, alla fine qualcuno lascerà la squadra. Se non c’è armonia, la Ferrari non funzionerà”.