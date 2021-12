F1, Red Bull: cambio salvo, Verstappen respira

05-12-2021 13:04

Può tirare un sospiro di sollievo Max Verstappen dopo i controlli effettuati alla sua monoposto stamane dagli uomini della Red Bull.

L’olandese infatti non sarà costretto, come invece si temeva dopo l’incidente nella fase finale delle qualifiche di ieri, a sostituire il cambio della sua RB16B e dunque scatterà come da programma dalla terza piazzola della pista di Gedda dietro a Hamilton e Bottas.

Visto il vantaggio risicato nei confronti del britannico della Mercedes (solo 8 punti), la notizia fa oltremodo sorridere Verstappen che così avrà modo di contendere il successo e difendere la sua leadership senza l’handicap di dover rimontare da posizioni più arretrate.

