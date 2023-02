F1, Red Bull pronta a legarsi con Ford a partire dal 2026

Nell'anno della rivoluzione dei motori il team austriaco sarà assieme all'Ovale Blu. Aveva provato l'accordo con Porsche.

Il comunicato ufficiale non c’è ancora. Eppure, l’Ansa aveva già riportato tutto come fatto. Ma sembra che manchi poco all’annuncio del nuovo accordo, dopo quello sfumato con Porsche, fra Red Bull Racing e Ford Performance per collaborare assieme in Formula 1 a partire dal 2026, l’anno della rivoluzione dei motori.

Forse bisognerà soltanto aspettare la giornata di venerdì, 3 febbraio, quando a New York verrà svelata al mondo la nuova RB19, ovvero la Red Bull che scenderà in pista nel Mondiale 2023 di F1 per cercare di difendere il titolo costruttori e quello piloti vinto da Max Verstappen negli ultimi due campionati.

Nonostante non sia ancora a tutti gli effetti ufficiale, sono già arrivate le parole del presidente esecutivo Bill Ford: “Questo è l’inizio di un nuovo emozionante capitolo nella storia di Ford Motorsports che ha avuto inizio quando il mio bisnonno ha conquistato un GP. Ford sta tornando all’apice dello sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in una delle vetrine più visibili del mondo”.

Dalla casa dell’Ovale Blu l’affare è ormai fatto, come ammesso anche dal presidente e Ceo di Ford Motor Company, Jim Farley: “Il ritorno di Ford in F1 con Red Bull Racing segue la strada che abbiamo intrapreso come società sempre più elettrica, tecnologica per veicoli moderni. La F1 sarà una piattaforma incredibile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti”.

Del ritorno dell’Ovale Blu ne ha parlato anche il presidente e Ceo del Circus iridato Stefano Domenicali: “La notizia relativa al fatto che Ford arriverà in F1 dal 2026 è ottima per lo sport e siamo entusiasti di vederli unirsi agli altri partner automobilistici. Parliamo di un marchio globale con un patrimonio incredibile nel mondo delle corse e dell’automotive e la nostra piattaforma offre un enorme valore”.