F1: Red Bull, Sergio Perez ci crede

Sergio Perez dopo l’addio alla Racing Point spera in un ingaggio da parte della Red Bull per il 2021: “Ad Abu Dhabi non è mai passato per la mente che fosse la mia ultima gara in Formula 1. Sicuramente è stato l’ultimo Gran Premio con la mia ex squadra. Ho provato una sensazione strana, ma in questo sport e nella vita non si può mai sapere”, ha detto il pilota veterano messicano.

“Ora sono molto calmo e felice, pur avendo dovuto accettare il ritiro dalla corsa quando avevamo bisogno di punti. Ora penserò al mio futuro e riposerò, è stata una stagione super intensa e non vedo l’ora di stare di nuovo con la mia famiglia”, ha dichiarato ad As.

OMNISPORT | 15-12-2020 10:48