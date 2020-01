F1, retroscena sul futuro di Vettel: quattro scenari

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Sebastian Vettel: il quattro volte campione del mondo ha il contratto in scadenza con la Ferrari al termine del 2020, e secondo le indiscrezioni riportate da Sky deciderà cosa fare nel 2021 entro le prime sei gare della stagione che sta per cominciare.

La decisione di Vettel, che verosimilmente arriverà intorno al mese di giugno, non prima, sarà influenzata sia dalle prestazioni in pista, sia dalla proposta economica che potrebbe offrigli la scuderia di Maranello nelle prossime settimane.

Secondo la fonte riportata di Sky, sono quattro gli scenari futuri che valuterà Vettel nei prossimi mesi. La prima ipotesi è il prosieguo dell'avventura con la Rossa con un contratto da top driver: uno scenario che si può verificare solo in caso di un grande avvio di Mondiale e di un contemporaneo ridimensionamento di Charles Leclerc.

La seconda opzione è accettare di restare in Ferrari ma con un contratto molto ridotto, accontentandosi di 10 milioni di euro a stagione rispetto agli attuali 40 milioni.

La terza alternativa è il ritiro dalle corse, o uno stop di uno o più anni, per ricaricare le pile e provare nuove esperienze, un po' come ha fatto Fernando Alonso negli anni scorsi.

Infine la quarta opzione: restare in Formula 1 gareggiando con una scuderia diversa, ad esempio in Mercedes, dove sfiderebbe Hamilton, o un ritorno in Red Bull. Oppure un'esperienza in McLaren, dove potrebbe affrontare le corse con meno stress e senza il fardello di dover vincere sempre. Scommettendo che tra un anno gli equilibri di forza potrebbero cambiare con l'introduzione delle nuove power unit.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 15:25