Un altro caso turba la Ferrari, sta circolando un video in cui alcuni tifosi e tifose di Hamilton minacciano e insultano il suo ingegnere di pista Riccardo Adami prima del Gp del Brasile. Intanto Button asfalta Elkann

Lo scorso fine settimana è stato uno dei punti più bassi della stagione della Ferrari in F1. Una debacle che seppur frutto di eventi non sempre dipendenti dalla monoposto e dai piloti, ha finito per fare cumulo su un’annata partita con tutt’altre aspettative. E come se non bastasse il putiferio scoppiato dopo l’attacco del presidente Elkann a Hamilton e Leclerc nelle ultime ore emerge il caso dei tifosi di Lewis che hanno insultato e minacciato il suo ingegnere di pista Riccardo Adami sulla griglia del Gran Premio del Brasile. Una scena vergognosa che fa davvero a cazzotti con lo sport e ancor meno con la F1.

Vergogna, cori contro Adami a Interlagos

Il video ha fatto e sta facendo il giro del web, soprattutto dei social. In questi casi è inevitabile usare la parola “virale”. Anche se forse virale è la stupidità di chi ha anche solo pensato di insultare Riccardo Adami sulla griglia di partenza prima del via del Gran Premio del Brasile.

Dal video si vede e purtroppo si sente chiaramente, un gruppetto di facinorosi, tra cui diverse voci femminili, richiamare l’attenzione dell’ingegnere di pista di Hamilton ed etichettarlo con epiteti poco gradevoli. Ma non solo insulti. Anche una vera e propria minaccia: “Adami, pode esperar, a sua hora vai chegar” che tradotto significa: “Adami puoi aspettare, la sua ora arriverà“.

Ma lo schifo non finisce qui. Adami sentendo ripetere a gran voce il suo nome si volta verso la rete e per tutta risposta una di questi pseudo tifosi gli mostra il dito medio. L’ingegnere italiano si è guardato bene dal rispondere alle provocazioni, ha girato faccia ignorando la scena deprecabile.

Adami-Hamilton, un rapporto mai decollato

Facile supporre che quei “tizi” che hanno insultato e minacciato Adami fossero tifosi di Hamilton. Sia chiaro, Lewis non c’entra niente in tutto questo. Ma in Brasile, specie dopo aver guidato lo scorso anno la McLaren di Sennza è un vero e proprio idolo.

C’è poi tutta una narrazione di un rapporto non idilliaco tra Hamilton e Adami. Tanti, tantissimi gli episodi di tensioni via radio tra i due durante questa stagione. Per Lewis non è stato facile cambiare scuderia ma anche semplicemente ingegnere di pista.

C’è chi sospetta che il 7 volte campione del mondo rimpianga, tra le varie cose, l’intesa perfetta con Peter Bonnington alla Mercedes. Non a caso pare che abbia fatto di tutto per portarlo con se a Maranello la scorsa stagione e lo scorso inverno. Senza riuscirci. E poi, come detto, ci sono i team radio di fuoco a certificare un rapporto non facile. Ma che assolutamente non giustificano quanto successo in Brasile.

Button “asfalta” Elkann con una sola frase

Intanto non si è esaurito l’eco delle parole di John Elkann proprio contro i piloti della Ferrari. Il presidente ha richiamato Hamilton e Leclerc a non lamentarsi e a restare in silenzio proprio nel day after il Gp del Brasile. Parole dure che hanno scatenato un putiferio, sia a Maranello che in rete tra i tifosi del Cavallino Rampante.

Che hanno scelto di stare dalla parte di Charles e Lewis avendo già individuato da tempo in Elkann uno dei tanti punti deboli della Ferrari in questi ultimi anni, un po’ quello che avviene per la Juventus. Non è un ferrarista ma, oltre a Hamilton e Leclerc, anche Jenson Button ha voluto rispondere per le rime all’invettiva del presidente della rossa.

Sotto al post Instagram di Sky Sport F1 UK che riportava le parole di Elkann rivolte ai piloti: “parlare meno e concentrarsi sulla guida”, l’ex campione del mondo ha scritto un eloquente: “Forse John dovrebbe dare l’esempio”. Ricevendo una vera e propria ondata di supporto dai tanti appassionati e tifosi inglesi della F1 che si sono visti toccare il loro idolo, come peraltro fatto nelle stesse dalla stampa e dai media britannici corsi in difesa di Hamilton.