F1, Ricciardo al posto di Sainz in McLaren

Carlos Sainz, passato ufficialmente alla Ferrari, verrà sostituito in McLaren da Daniel Ricciardo dal 2021: l'annuncio è arrivato tramite un comunicato diffuso dalla scuderia di Woking. Questa la nota del ceo Zak Brown: "Insieme a Lando, Daniel ci porterà in una nuova esaltante dimensione. Ringrazio Carlos per l’eccellente lavoro svolto in McLaren, è un vero giocatore di squadra e gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

Soddisfatto il team principal Andreas Seidl: “È un vincente con esperienza darà un contributo di impegno ed energia per la nostra missione che è tornare nelle posizioni di vertice. I nostri tifosi si divertiranno e il team crescerà. Ringrazio Carlos, un vero professionista, è stato un piacere lavorare insieme, gli auguriamo buona fortuna per il prossimo passo della sua carriera".

Le parole di Ricciardo: "Sono molto grato del tempo trascorso in Renault e del modo in cui sono stato accolto nel team. Ma non abbiamo ancora finito e non vedo l’ora di tornare sulla griglia di partenza quest’anno. Il nuovo capitolo della mia carriera non è ancora iniziato, perciò l’obiettivo è finire bene quello attuale. Merci“.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 12:02