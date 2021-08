F1, Ricciardo difende Mick Schumacher

Mick Schumacher nel mirino della critica per alcuni errori che il figlio d’arte ha fatto negli ultimi Gran Premi di Formula 1. Il veterano Daniel Ricciardo in un’intervista alla Bild ha invece preso le sue difese: “Voglio che nessuno creda che Mick sia in Formula 1 solo per il suo cognome. Tutto quello che noto, osservandolo, mi dimostra che si è guadagnato il suo posto qui con noi. Lavora così duramente e sono impressionato dal suo percorso di crescita”.

“L’ho incontrato per la prima volta nel 2016, per una partita di calcio di beneficenza. Ho avuto subito la sensazione di voler essere gentile con lui. Ho un profondo rispetto per questo ragazzo, suo padre è una leggenda“.

OMNISPORT | 19-08-2021 08:18