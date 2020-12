F1, Russell il giorno dopo: "Fa male, ma sono molto orgoglioso"

All’indomani dalla delusione del Gran Premio di Sakhir, torna a parlare George Russell. Il pilota della Williams, per un weekend al volante della Mercedes al posto di Lewis Hamilton, ha condotto lungamente la gara del Bahrain per poi concludere nono a causa di un pasticcio al pit stop e di una successiva foratura. Ma non si abbatte, come dimostra nel suo messaggio diffuso via Twitter.

“Voglio ringraziare tutti voi per l’incredibile sostegno dopo la gara di ieri – ha dichiarato l’inglese nel breve filmato diffuso via social -. Aver perso questa vittoria fa molto male, ma trovarmi in quella lotta al vertice mi ha dato grandissime sensazioni. Sono stato in testa per tantissimi giri, e anche quando mi sono ritrovato terzo ho avuto una seconda opportunità per vincere la gara. Semplicemente non era la nostra giornata, ma sono molto orgoglioso e contento di come sia andato il fine settimana. Mi auguro di avere un’altra opportunità molto presto”.

OMNISPORT | 07-12-2020 21:52