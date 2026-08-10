In lotta per il Mondiale di F1 con Antonelli ed Hamilton, Russell durante la sosta estiva in uno scenario da sogno ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Carmen che ha detto "sì"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dopo Charles Leclerc un altro pilota di F1 ha deciso di “mettere la testa a posto” come si diceva una volta. George Russell è prossimo alle nozze. Il pilota della Mercedes ha scelto una domenica d’estate in piena sosta del Mondiale per fare la fatidica proposta di matrimonio alla sua storica fidanzata Carmen Montero Mundt. Ovviamente tutto perfetto, dalla location al mood creato dall’inglese che ha ricevuto un “sì” che sa già di fiori d’arancio.

Russell si sposa: la proposta di matrimonio a Carmen

Fiori d’arancio in Formula 1. Pronti a fare il grande passo sono George Russell e Carmen Montero Mundt. Durante la pausa estiva del Mondiale che torna nel week end della prossima settimana in Olanda, il pilota della Mercedes ha chiesto alla fidanzata Carmen Montero Mundt di sposarlo. E la spagnola gli ha detto di “sì”.

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E come dire di no ad una proposta da favola. Tutto organizzato alla perfezione, al termine di una serata perfetta in riva al mare. Location da sogno, una cena per due, da soli, tra candele sugli scogli a picco sul mare. E così al tramonto, il buon Geoerge ha tirato fuori l’anello e ha formulato la fatidica proposta: “Will you marry me?” (trad. Vuoi sposarmi?) e la risposta è stata positiva da parte della bella fidanzata spagnola.

Gli auguri dei colleghi, da Antonelli a… Sinner!

La coppia di futuri sposi ha condiviso questo momento da sogno sui social con qualche foto, senza scrivere nulla a corredo ma solo l’emoj dell’anello, bellissimo peraltro, mostrato con orgoglio e con gli occhi a cuoricino da parte di Carmen. Sono così piovuti gli auguri da parte di tutti, followers, appassionati e semplici utenti del web.

Tra questi si possono scorgere i colleghi di Russell, per alcuni solo cuoricini e like, qualcuno si è spinto oltre, come il compagno in Mercedes, Kimi Antonelli: “Congratulazioni a entrambi, amico”. E poi ancora Sainz, Piastri. E c’è pure un “congratulazioni” da parte di Jannik Sinner.

Un amore nato quasi per caso nel 2020

“Cinque anni con la persona più bella che potessi mai desiderare”, scriveva Carmen Montero Mundt su Instagram lo scorso anno in occasione del loro anniversario di fidanzamento. Una amore nato quasi per caso, un incontro last minute. Doveva essere un’uscita a 4 con un’amica di Carmen e il suo fidanzato a cui Russell non era invitato. Poi il forfait all’ultimo minuto del 4° uomo ha chiamato in causa George.

Da lì, per caso, è nata la scintilla d’amore e i due sono diventati inseparabili. Correva l’anno 2020 e poche settimane dopo i due sono stati avvistati per la prima volta insieme al Mugello in occasione del Gran Premio di F1. “Carmen mi dà stabilità per quanto riguarda le corse e anche un modo per staccare. Senza dubbio lei è il mio futuro” ha detto di recente il pilota al Times.

Chi è Carmen Montero Mundt

Carmen è nata in Spagna nel 1998, ma vive nel Regno Unito dove si è trasferita per studio e lavoro all’età di 18 anni. Mundt ha frequentato l’Università di Westminster a Londra tra il 2018 e il 2021, conseguendo una laurea in gestione aziendale e finanza. Possiede inoltre un diploma in allocazione degli attivi e gestione del rischio conseguito presso l’Università di Ginevra.

Carmen svolge un lavoro che ha a che fare con le consulenze finanziarie, da giugno 2022 a ottobre 2023 ha lavorato come assistente alle relazioni con gli investitori presso Ruffer LLP a Londra, dopo aver svolto un tirocinio nel front-office della stessa azienda tra settembre e dicembre 2021. In precedenza, tra gennaio e marzo 2022, Mundt ha ricoperto il ruolo di consulente associato presso Delta Capita per tre mesi.

“Ho sempre desiderato lavorare nel settore finanziario”, ha spiegato una volta nelle sue storie di Instagram. “La mia famiglia ha avuto difficoltà economiche durante la crisi globale e questo ha determinato ciò che volevo fare fin da giovanissima”.

Come molte fidanzate e mogli dei piloti di F1 (e non solo) è bellissima e richiama gli obiettivi dei fotografi quando presenzia nel paddock dei vari week end di gara accanto a Russell. Tanto che non disdegna anche lei di farsi fotografare, essere testimonial e influencer di alcune campagne pubblicitarie. La sua pagina Instagram ad oggi conta quasi un milione di followers.

George, prima delle nozze un Mondiale da raddrizzare

Un buon inizio, la vittoria in Australia alla prima gara, poi un solo acuto “recente”, in Austria nel mezzo di un’estate calda, caldissima, di punti persi e rabbia, tanta rabbia. Finora non è stato di certo il 2026 che George Russell aveva pensato di vivere avendo a disposizione la monoposto migliore del lotto.

Il confronto con Kimi Antonelli alla pari a inizio stagione, lo ha man mano schiacciato così come quel pizzico di sfortuna che sembra abbondare da qualche gara a questa parte tra ritiri, incidenti, vedi quello al via con Hamilton in Belgio. Eppure George è ancora abbondantemente in corsa per il titolo, 3° in classifica non molto staccato da Lewis ma con un bel po’ di punti da recuperare proprio su Kimi. Chissà che le nozze prossime non possano ridare serenità e velocità al talento inglese.