F1, Sainz batte Leclerc: "Io al posto giusto al momento giusto"

12-12-2021 16:40

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, terzo ad Abu Dhabi, ha conquistato il quinto posto nella classifica generale, battendo Charles Leclerc al primo anno in Ferrari.

“Sono contento dopo una gara del genere. Eravamo nel posto giusto nel momento migliore. Sono felice del quinto posto in campionato. Oggi avevo un buon passo, anche ieri in qualifica mi ero comportato bene. Con le hard non è andata male, ho fatto del mio meglio”.

Sul Mondiale al cardiopalma vinto da Verstappen: “Chiunque avesse vinto oggi avrebbe meritato. I due hanno dato spettacolo, congratulazioni ad entrambi i contendenti per il titolo. Prendo Verstappen come fonte d’ispirazione, era mio compagno in Toro Rosso e sono felice per lui”.

