F1, Sainz: "Che giro, sto tremando"

Il pilota della McLaren Carlos Sainz ha commentato molto soddisfatto il suo sorprendente terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia: “Onestamente mi sono sentito forte fin dalle prove libere. Ho fatto un bel giro da subito e ho cercato poi di fare quel 19.6 che mi sarebbe valso la top-5. Ho fatto un piccolo errore a Lesmo 1 e ho quasi perso la macchina. Sto tremando un po’ perché alla Parabolica ho dovuto davvero volare. Ero un po’ solo in Curva-1 e 2 ma poi mi sono trovato nella posizione giusta nel secondo giro della Q3, anche se il giro non è iniziato molto bene. Avevo bisogno di fare bene le ultime curve, ho rischiato molto e il rischio ha pagato. Come potete vedere sono qui, mi sono tuffato nell’Ascari ed è andata bene”.

Le prospettive di gara: “Non penso potremo tenere il terzo posto, ma cercheremo di tenere duro. Pensavo che le Renault sarebbero state più veloci di noi, invece sono più indietro. Vedremo”.

OMNISPORT | 05-09-2020 16:55