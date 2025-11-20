Sainz non dimentica il benservito: "Elkann non è affare mio". Verstappen, outing Ferrari e Antonelli sfida Sinner

A Las Vegas da Sainz arriva una frecciata alla Ferrari e a Elkann che gli ha preferito Hamilton. Verstappen rivela di aver tifato Ferrari mentre Antonelli ha promesso di sfidare Sinner

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Con il tradizionale media day è cominciato il lungo week end del Gran Premio di Las Vegas terzultima prova del Mondiale di F1. Riprende la volata finale a tre per il titolo mondiale mentre anche negli Usa tiene banco la polemica Ferrari per le dichiarazioni del presidente John Elkann contro i suoi stessi piloti. E dopo Hamilton e Leclerc, in conferenza è stato chiesto un parere anche a Carlos Sainz che fino allo scorso anno guidava la rossa di Maranello. La risposta dello spagnolo è stata tutta da raccontare.

A parlare anche Max Verstappen che da terzo incomodo nella lotta mondiale ha fatto una sorta di outing per la Ferrari che potrebbe in parte riaccendere il sogno di vedere l’olandese vestirsi di rosso in futuro. E poi Kimi Antonelli che ha parlato dell’incontro con Jannik Sinner alle finali di Torino

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sainz non ha dimenticato il benservito Ferrari

Un anno fa c’era lui al posto di Hamilton. Erano le ultime gare con la Ferrari. Carlos Sainz veniva dalla vittoria in Messico, a Las Vegas arrivò il podio. Ma già da tempo lo spagnolo aveva ricevuto il benservito da Maranello che aspettava a braccia aperte il campionissimo Lewis Hamilton sull’altare del quale venne sacrificato il madrileno.

E forse Sainz non ha ancora mandato giù la cosa visto che è stato costretto a “ripiegare” sulla Williams. Chiamato in causa durante la conferenza stampa del media day di Las Vegas sulle parole del presidente John Elkann che due settimane fa ha bacchettato Hamilton e Leclerc, lo spagnolo ha risposto in modo ironico richiamando un famoso di Kermit, la rana dei Muppets:

“Come si dice? Non sono affari miei! Conoscete il meme della rana con il tè? Ecco, questa storia non è affar mio”.

Verstappen: “Tifavo Alonso (su Ferrari) contro Red Bull”

Dopo le ultime due vittorie di Norris le chance di maxi remuntada di Verstappen si sono affievolite. A Las Vegas l’0landese è costretto a vincere, così come nelle altre due gare. Addirittura l’inglese leader della classifica potrebbe far fuori Max se dovesse fare 9 punti in più del pilota della Red Bull.

Verstappen sembra tranquillo e sorridente in conferenza stampa, scherza sul freddo che ha accolto la F1 a Las Vegas auspicando un Gp al Polo Nord e sulle chance residue di vincere il titolo dice di avere bisogno di un “aiuto” per vincere e tenere a pochi punti le due McLaren, cosa molto difficile.

Accanto a lui sul divanetto FIA c’era anche Fernando Alonso. I due si sono scambiati complimenti, visto che l’asturiano da giovane ha corso anche contro papà Jos. Poi Verstappen ha fatto un’ammissione: “Prima di arrivare in Formula 1, potrebbe sembrare buffo, quando Fernando lottava contro la Red Bull, lo sostenevo e speravo che facesse bene. Era l’outsider e otteneva risultati e vittorie quando non avrebbe potuto, è qualcosa che ti attrae come pilota”.

Max non la nomina ma si riferisce agli anni in cui Alonso correva per la Ferrari contro lo strapotere della Red Bull di Sebastian Vettel, purtroppo invano visti i 4 titoli di Seb e le cocenti delusioni per la rossa nel 2010 e 2012.

Antonelli, Sinner e la sfida tennis-kart

A Las Vegas spera di continuare la crescita Andrea Kimi Antonelli. Il talento bolognese finalmente in questo finale di stagione si è sbloccato e in Brasile è stato autore di un week end perfetto conquistando 4 volte il 2° posto tra le due qualifiche, la Sprint e la gara. Nel frattempo, Kimi prima di prendere l’aereo per il Nevada ha fatto il tifo, come tutti gli italiani, per Jannik Sinner alle Atp Filans.

Lo ha fatto dal vivo, a Torino, incontrando anche il numero del tennis mondiale. Antonelli dice quello che si sono detti e quanto faranno insieme, magari anche in pista: “E’ stato il mio primo match dal vivo ed è stato molto bello conoscerlo e parlare con lui. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ci saremmo già dovuti vedere lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma in quell’occasione mi ero ammalato. Ci rivedremo in pista, sui kart o per una giornata in GT”.