F1, Sainz esalta i tifosi della Ferrari: "Voglio vincere"

Il Gp dell’Emilia Romagna sarà la terza e ultima tappa italiana dell’anomalo Mondiale 2020 di Formula 1 , dopo il Gp corso al Mugello e quello d’Italia sul circuito di Monza.

Per Carlos Sainz sarà quindi un’altra occasione per familiarizzare con la nazione in cui inizierà a vivere tra pochi mesi, quando comincerà la sua avventura in Ferrari . Il pilota spagnolo, protagonista finora di una brillante stagione con la McLaren , è stato scelto dalla scuderia di Maranello per la sostituzione di Sebastian Vettel e per formare una coppia giovane con Charles Leclerc .

Il disastroso andamento della Ferrari durante l’attuale stagione ha scatenato il dibattito sull’opportunità per Sainz di lasciare una scuderia in crescita come la McLaren a favore di una blasonata e carica di storia come la Ferrari, ma già certa di non poter recitare da protagonista nella prossima stagione.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ a poche ore dal Gp dell’Emilia Romagna, Sainz ha voluto spiegare i motivi alla base della propria scelta: “Ho lasciato la McLaren con i motori Mercedes perché voglio vincere e sento che la Ferrari sia la migliore opportunità per riuscirci in futuro. Ho seguito questo marchio da quando ho ricordi, è un nome che significa tanto, sono convinto che il team migliorerà e mi potrà dare una macchina competitiva “.

Guai, quindi, a parlare di pentimento: “Pentito? Me lo hanno chiesto fino a qualche gara fa, adesso non più. In realtà, le persone hanno capito che qualunque pilota avrebbe fatto la stessa scelta al posto mio. Non sarei andato alla Ferrari, se non fossi convinto di potermela giocare. La decisione è stata semplice, p er me sarà una grande sfida ”.

Il rischio di dover fare da secondo pilota vista l’ascesa di Leclerc : So che andrò a confrontarmi con uno dei piloti più veloci in Formula 1, che sta guidando benissimo ed è nel momento migliore della carriera. Lui sarà subito al limite sulla macchina, mentre io avrò bisogno di tempo per adattarmi alla vettura, conoscere la squadra e gli ingegneri, cosa più difficile con l’emergenza Covid e i pochi test previsti”



