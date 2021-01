F1, Sainz: "Ferrari come il Real Madrid"

Carlos Sainz è pronto per la sua nuova avventura con la Rossa: “Se la Ferrari è il Real Madrid, la McLaren è come il Barcellona. Sono le due scuderie più importanti della storia e quando passi da una all’altra, significa che stai facendo qualcosa di grande”, le sue parole a AS.

Lo spagnolo guarda al futuro con entusiasmo: “Se sono riuscito a far bene e a creare un buon feeling con la McLaren, perchè non dovrei riuscirci anche con la Ferrari? Mi piace Mattia (Binotto, ndr), mi piace quello che ho visto, quello di cui abbiamo parlato”.

OMNISPORT | 08-01-2021 08:10