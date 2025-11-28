Sainz a Hamilton: "Leclerc come compagno è incredibile" e sulla crisi Ferrari ammette: "Cose drammatiche"

L'ex col dente avvelenato Carlos Sainz non infierisce più di tanto sulla Ferrari che lo ha scaricato lo scorso anno, nè su Lewis Hamilton che ha preso il suo posto a Maranello: "Con Leclerc non è facile"

Nella conferenza ufficiale del Gp del Qatar erano seduti uno fianco all’altro. Da una parte Hamilton, dall’altra Sainz. Erano sul divano insieme anche alla “prima” in Australia. Nessuno poteva pensare che quasi alla fine del campionato gli umori sarebbero stati diversi, quello sì, ma ribaltati. Lewis frustrato e provato dal primo anno in Ferrari, Carlos sollevato e soddisfatto della stagione in Williams. Sliding doors se ce n’è stato uno per lo spagnolo che ha ceduto il volante e la tuta del Cavallino Rampante al pluridecorato inglese. Ed è tempo per lo spagnolo anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in direzione Maranello.

Sainz sereno: “Rifirmerei per Williams”

Appiedato da Maranello il primo, osannato l’altro. Strano destino per Sainz che si ritrova a un anno di distanza dalla fine della sua avventura con la Ferrari, senza riuscire a trovare un top team che lo prendesse, a tessere le lodi della sua stagione con la Williams, una seconda scelta che però sta dando soddisfazioni ultimamente: “Se mi avessero detto nell’estate del 2024 che sarei salito sul podio, quinto nel campionato costruttori e a un paio di decimi dal miglior tempo , mi sarei iscritto ancora prima. È stato un buon anno , non perfetto, e mi sono adattato a guidare in questa posizione”.

Carlos sta con Hamilton: “Non è facile”

Il podio di Baku, la prima fila a Las Vegas, una seconda parte costantemente a punti dopo l’inizio non facile che lo ha un po’ accomunato a Hamilton ma lui, Sainz, ne è uscito a differenza di Lewis che incredibilmente con la Ferrari non è ancora mai salito sul podio, in gara, Sprint a parte.

Dallo spagnolo arrivano solo parole di conforto per l’inglese che di fatti gli ha tolto il sedile di Maranello: “Sono dalla parte di Hamilton ed è molto, molto difficile entrare in una squadra e distinguersi, il livello è molto alto. Leclerc è a un livello incredibile; Albon, Norris, Verstappen e Russell sono tutti a un livello molto alto”

Sainz fa spallucce sulla Ferrari ma le augura il meglio

Sainz non gode delle difficoltà di Hamilton, anzi spiega il suo punto di vista anche sulla Ferrari con un po’ di distacco: “Quello che mi fa stare bene dipende più da ciò che faccio nella mia squadra e non da ciò che accade in una squadra in cui non ci sono più. So che alla gente piacciono queste cose drammatiche ma ho sempre augurato il meglio alla Ferrari. Anche se l’annata di Hamilton fosse stata buona, stando bene io alla Williams non mi sarebbe interessato più di tanto”