F1, Sainz: "Ho sempre pensato di fare il pilota"

Il prossimo pilota della Ferrari Carlos Sainz in un'intervista video in coppa con il papà Carlos Senior ha parlato di sé stesso e della sua passione per i motori: "Ho iniziato a praticare kart all'eta' di cinque anni sulla pista indoor di proprieta' di mio padre. Mi sono innamorato della Formula 1 quando sono andato al Gran Premio di Spagna del 2005 e da quel momento in poi diventare pilota di F.1 e' diventato il mio obiettivo".

Papà Carlos gli lascia carta bianca: "Se avesse scelto i rally, probabilmente avrei potuto aiutarlo molto di piu', ma ha optato per la F.1, rispetto la sua scelta e lo aiuto il piu' possibile. Ha 25 anni, sa cosa deve fare, vado meno spesso al Gran Premio, ora sono piu' un fan. Un fan un po' speciale ovviamente, su cui puo' contare al minimo dubbio. Ma il mio ruolo e' ora molto limitato".

SPORTAL.IT | 08-06-2020 17:19