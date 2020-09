F1, Sainz: "Io boicottato? Spero di no"

Il pilota della McLaren Carlos Sainz, futuro ferrarista, è sbottato ai microfoni di Sky Sports F1 dopo l’ennesimo ritiro: “Io boicottato perché sono all’ultimo anno? Non lo so, preferisco non chiedere o non sapere se lo sono stato, ma onestamente, ho detto alla squadra non appena è stata annunciato il passaggio alla Ferrari che mi sono impegnato a fondo in questo progetto e che sono il primo che vuole vedere la McLaren di nuovo al top della Formula 1 in futuro”.

“Mi sento molto parte di questo progetto, anche a lungo termine. Mi sento come se avessi contribuito e fossi parte delle cose, quindi non mi dispiace aiutarli in vista del prossimo anno. Mi sento una parte molto forte di questa squadra”.

