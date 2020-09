F1, Sainz non riesce a gioire: "Sono deluso"

Carlos Sainz non riesce ad esultare per il suo secondo posto a Monza: “Grandissimo risultato, ma sono a metà deluso da questo secondo posto. Pensare di aver avuto la possibilità di lottare per la vittoria è incredibile. Ci siamo arrivati vicinissimi. In una gara normale saremmo stati felicissimo di un secondo posto dietro Lewis, perché avevamo un ottimo passo. Questo è quello che meritavamo, ma con Pierre davanti mi sono detto ‘come è successo?’. Abbiamo avuto sfortuna con la Safety Car ma siamo riusciti a recuperare bene con la bandiera rossa”.

“Sono molto contento del secondo posto, siamo stato veloci tutto il weekend, ho dominato il resto della griglia facilmente oggi e sono molto felice di questo. Concludere a tre o quattro decimi da Pierre, dopo essere ripartiti e aver rimontato…dobbiamo essere fieri del passo della macchina. Senza bandiera rossa avrei chiuso secondo dietro Lewis oggi, ma è andata così”.

OMNISPORT | 06-09-2020 17:37