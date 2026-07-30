Non si placano le polemiche dopo il Gp di Ungheria intorno a Sainz e la sua azione da doppiato contro Piastri, Ralf Schumacher chiede una penalizzazione per lo spagnolo ma il suo team principal se la prende con Alonso

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La F1 è in vacanza da qualche giorno ma ancora non si sono spente alcune polemiche sull’ultima gara prima della estiva, il Gran Premio di Ungheria. Una in particolare ha messo nella bufera Carlos Sainz protagonista di un contatto con Piastri nonostante lui fosse doppiato e l’australiano si stesse giocando la vittoria prima del ritiro negli ultimi giri a causa di un cedimento della sua McLaren. A chiedere una squalifica postuma dell’ex pilota Ferrari è stato il solito Ralf Schumacher mentre il team principal della Williams, James Vowles sposta l’attenzione su Fernando Alonso.

Sainz nel mirino dopo aver ostacolato Piastri

A Budapest, lo spagnolo è stato protagonista in negativo dell’episodio che ha scatenato la rabbia di Piastri che verso metà gara se lo è ritrovato davanti, doppiato e in lotta con Fernando Alonso. Sainz non ha lasciato strada all’australiano della McLaren che aveva appena pittato e si stava giocando la vittoria a distanza col compagno di squadra, Norris.

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Anche a causa di un problema con le segnalazioni delle bandiere blu che ha accomunato praticamente tutti i piloti e i rispettivi muretti, Sainz ha tenuto dietro Piastri arrivando anche al contatto che ha quasi messo l’aussie che poi si è davvero ritirato nel finale per un cedimento della sua McLaren. L’ex Ferrari e Oscar hanno battibeccato a distanza dopo la gara con parole anche dure.

Ralf Schumacher chiede la squalifica di Sainz

In Ungheria Sainz se l’è cavata con soli 5 secondi di penalità. Una pena per molti irrisoria, la stessa che si è beccato Hamilton, tanto per fare un esempio, per aver tolto il limitato qualche istante prima in pit lane. Dello stesso avviso è Ralf Schumacher che giudica la sanzione inutile visto che Carlos ha comunque finito la gara fuori dalla top ten.

Parlando a Sky Germania, il fratello minore di Schumi, è stato molto duro con lo spagnolo: “Nessuno dei due (Alonso e Sainz, ndr) stava lottando per i punti. Poi arriva il leader della gara e Sainz gli si schianta contro. Dal mio punto di vista, è inaccettabile e una penalità standard non è sufficiente. Per me, Carlos dovrebbe essere penalizzato per la prossima gara. Deve ricevere una penalità nelle qualifiche a Zandvoort, perché altrimenti si creerà un precedente; questo non deve mai più accadere”,

Vowles rivolta la frittata: “Colpa di Alonso!”

Nel più classico dei “scaricabarili” James Vowles, team principal della Williams, ha trascinato dentro la questione anche Alonso: “Fernando ha avuto diverse luci blu lampeggianti durante la gara e, di fatto, ha mantenuto la sua posizione davanti a Oscar. Bisogna fare le cose secondo le regole, quindi Fernando avrebbe dovuto cedere quella posizione prima (di Sainz), ma non l’ha fatto”.

Vowles ha spiegato come la lotta ingaggiata da due spagnoli in quel momento, abbia poi portato al contatto tra Piastri e Sainz ma ha tenuto a sottolineare che il primo a non rispettare le bandiere blu perchè in lotta con Carlos è stato proprio il pilota dell’Aston Martin. Per questo Piastri tra le varie dichiarazioni dopo la gara ha detto anche: “Sembrava che stessero lottando per il Campionato del Mondo”.

Carlos recidivo, da Leclerc al “è un idiota” di Antonelli

Un Carlos molto nervoso nelle ultime gare, a causa della scarsa competitività della sua Williams tanto da alimentare più di qualche voce di mercato. Lottatore come sempre, non riesce a cavare molto dalla sua monoposto, nata male e cresciuta davvero poco, nonostante l’impegno.

Ma Sainz non è nuovo a questi episodi nelle ultime gare. Sempre da doppiato, aveva quasi fatto fuori Leclerc a Silverstone mentre a Spa nelle libere si era beccato dell’idiota da Antonelli che se lo era ritrovato lento in mezzo alla pista.