F1, la strana polemica di Sainz contro televisioni e media: "Solo fidanzate e vip, dove sono i miei sorpassi?"

Carlos Sainz a Singapore ha effettuato una bella rimonta, ma s'è vista più la fidanzata ai box che i suoi sorpassi: è la nuova regia della F1, che punta sulle reazioni VIP

Da Formula Uno a Formula VIP è un attimo. Anzi, a Formula… fidanzate: le celeberrime “wags” che a quanto pare sembrano fare più ascolti dei sorpassi in pista, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per il quale la regia dei gran premi finisca con l’indugiare sempre più frequentemente sulle reazioni delle ospiti ai box alle azioni in pista dei loro fidanzati o mariti. Tanto che qualcuno ha cominciato persino a… ingelosirsi, come nel caso di Carlos Sainz.

L’accusa di Carlos: “La regia ormai si perde tutti i sorpassi”

Il pilota spagnolo della Williams, ottimo protagonista di questo scorcio di campionato (dopo il terzo posto di Baku ha centrato la decima piazza a Marina Bay, ma partendo dalla 18esima posizione in un circuito dove superare è decisamente complicato), ha fatto capire di averne le tasche piene delle inquadrature “ossessive” che la regia internazionale di Liberty Media offre durante le gare.

“Sta diventando una cosa di tendenza questo fatto di far vedere come reagiscono le nostre fidanzate o personaggi famosi ai box durante i duelli in pista”, ha spiegato Sainz a una stazione radiofonica iberica. “Magari deve aver funzionato per un determinato lasso di tempo, ma bisogna anche rendersi conto che questo è uno sport che vive di ciò che accade in pista, non sui volti di chi guarda le corse dal box”, ha aggiunto l’ex ferrarista.

“Capisco che se c’è un sorpasso o un momento di tensione durante la gara si voglia andare a vedere come reagiscono determinate persone, ma così facendo si sta svilendo un po’ la competizione stessa e si perdono troppi momenti importanti della gara. Insomma, mi pare che si stia un po’ esagerando: lo scorso week-end nessuno ha mostrato i 4-5 sorpassi che ho effettuato nella parte finale del gran premio. E neppure la lotta tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton… insomma, direi che in regia si sono persi un sacco di cose”.

La F1 invasa dai VIP per Sainz è “un problema”

Le parole di Sainz scuotono un po’ le coscienze, e fanno capire che anche all’interno del paddock si comincia ad avvertire un’aria differente. “Se si perde l’essenziale non va bene. Mostrare fidanzate e VIP ci sta, ma se fatto nella giusta misura. Il nostro mondo sta cambiando troppo rapidamente: ora la pit lane è inondata di VIP e a noi piloti tocca di spostarci sempre in bici o scooter, altrimenti non hai modo di camminare in mezzo a tutta quella folla”.

Sainz domenica scorsa ha compiuto una bella rimonta, ma praticamente “al buio”: è stata molto più inquadrata la sua fidanzata Rebecca Donaldson ai box che lui in pista nelle fasi che hanno deciso la sua corsa. E lo stesso dicasi per la fidanzata di Lando Norris, Magui Corceiro.

Vero è che la Formula Uno si sta evolvendo verso una direzione opposta a quella spiegata da Sainz: un video postato da Mercedes su Instagram dove la fidanzata di Russell, Carmen Montero Mundt, commentava il successo di George ha raccolto quasi 8 milioni di visualizzazioni. Certamente molto più di quante ne avrebbe ottenute un semplice commento di Russell sulla sua vittoria.