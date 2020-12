F1, Sainz: "Voglio aprire un ciclo alla Ferrari"

Carlos Sainz si dice pronto ad affrontare la sua prima stagione in Ferrari: “La Ferrari non è una squadra che mangia e sputa i suoi piloti. Anche vedendo l’esperienza che ha avuto Sebastian Vettel, quale pilota non avrebbe voluto passare sei anni a Maranello? Anche Fernando Alonso ha trascorso cinque anni alla Ferrari. Insomma, non mi sembra che sia una squadra che scarichi i piloti così facilmente. Voglio aprire un ciclo qui, così come ho fatto in McLaren, e darò il massimo per riuscirci”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“L’esperienza a Woking mi ha permesso di progredire come pilota, non sono mai stato così pronto nella mia carriera. Sono migliorato in partenza, nella gestione delle gare e in qualifica: è stato un perfezionamento continuo, che ultimamente è avanzato anche più velocemente di quanto pensassi. Sono grato alla McLaren per tutto questo, senza dubbio”.

OMNISPORT | 29-12-2020 10:31