F1, scontro Leclerc-Vettel: il nuovo annuncio della Ferrari

La Ferrari prova a voltare pagina dopo la figuraccia di Interlagos e l'incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc: secondo quanto riporta la BBC, i due piloti avrebbero fatto la pace e sarebbero concentrati solo sull'ultimo appuntamento della stagione, in programma domenica primo dicembre ad Abu Dhabi.

L'emittente britannica cita un portavoce della scuderia di Maranello: "Dalla scorsa domenica Binotto e i due piloti hanno parlato tutti i giorni, come farebbero comunque normalmente. Non c'è stato nessun vertice ufficiale e nessuna conferenza. L'aria è completamente ripulita da scorie, ci stiamo concentrando su Abu Dhabi".

Serenità ristabilità quindi nel team, anche se a Maranello sono consci del fatto che un altro episodio del genere potrebbe portare a ripercussioni devastanti per la prossima stagione.

Non a caso il presidente John Elkann ha avvertito tutte le parti in causa: "Quello che è successo domenica, non solo mi ha fatto arrabbiare. Quanto è accaduto in Brasile ci ha fatto capire quanto sia importante Ferrari. Non deve succedere che i piloti, per quanto bravi siano, si dimentichino che sono sempre piloti Ferrari".

Il team principal Mattia Binotto ha escluso che il Cavallino Rampante cambierà la gestione dei piloti, su modello di quella di Wolff alla Mercedes quando a battagliare per il Mondiale con Hamilton c'era Rosberg: "Non so cosa faceva Toto, non voglio giudicarlo e non mi interessa".

23-11-2019