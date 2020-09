F1, seconde libere Gp Russia: ancora Bottas, Ferrari nella top ten

Valtteri Bottas si ripete. Dopo aver dominato le prove libere del mattino a Sochi, il pilota della Mercedes si è aggiudicato anche la sessione pomeridiana precedendo il compagno di scuderia Lewis Hamilton con il tempo di 1’33″519. Il campione del mondo, che in mattinata si era dedicato al lavoro sulle gomme hard, è tornato a cercare il tempo, chiudendo però al secondo posto staccato di oltre 2 decimi.

Dietro alle due Mercedes ci sono la Renault di Ricciardo, e le due McLaren di Sainz e Norris. Più lontano Max Verstappen, appena settimo.

Ferrari leggermente in ripresa ma sempre molto lontana: Charles Leclerc ha chiuso all’ottavo posto, Sebastian Vettel è invece decimo. Più incoraggiante per il Cavallino, soprattutto per il monegasco, il passo gara delle monoposto rosse.

La migliore delle Racing Point è quella di Perez, sesto, mentre Stroll è diciassettesimo. Le Alfa Romeo: Raikkonen è quattordicesimo, Giovinazzi penultimo.

Tutti i tempi delle seconde libere

1 V. Bottas Mercedes 1’33″519

2 L. Hamilton Mercedes +00″267

3 D. Ricciardo Renault +01″058

4 C. Sainz McLaren +01″204

5 L. Norris McLaren +01″328

6 S. Perez Racing Point +01″371

7 M. Verstappen Red Bull +01″529

8 C. Leclerc Ferrari +01″533

9 E. Ocon Renault +01″620

10 S. Vettel Ferrari +01″664

11 P. Gasly AlphaTauri +01″691

12 A. Albon Red Bull +01″723

13 D. Kvyat AlphaTauri +01″942

14 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″997

15 N. Latifi Williams +02″044

16 G. Russell Williams +02″056

17 L. Stroll Racing Point +02″108

18 K. Magnussen Haas +02″210

19 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″534

20 R. Grosjean Haas +03″339

OMNISPORT | 25-09-2020 15:46