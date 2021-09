F1, Sergio Perez contro la penalità ricevuta

Il messicano della Red Bull Sergio Perez ha ricevuto una penalità di 5 secondi che gli ha tolto il podio per aver tagliato la curva Roggia in un duello col ferrarista Charles Leclerc. Una decisione che non trova d’accordo lo stesso Perez, che a motori spenti ha così commentato:

““La curva era mia, dovevo evitare il contatto. Alla fine abbiamo preso la decisione di continuare, ci aspettavamo la penalità. Però come squadra speravamo in una visione più ampia da parte degli Stewards. Se avessi fatto la curva senza tagliarla, io e Charles ci saremmo toccati. Non potevo andare da altre parti. A ogni modo abbiamo accettato la penalità: Bottas era molto forte e mi metteva molta pressione, purtroppo abbiamo ottenuto il podio in pista ma ce l’hanno tolto“.

OMNISPORT | 12-09-2021 19:33