F1, Silverstone dedica un rettilineo a Lewis Hamilton

La British Racing Drivers’ Club, proprietaria del circuito di Silverstone, ha dedicato un rettilineo a Lewis Hamilton “per lo straordinario traguardo dei sette Mondiali conquistati. E’ il modo più appropriato per riconoscere i meriti di Lewis, nell’anno in cui raggiunge il record di Michael Schumacher dei sette Mondiali vinti e lo supera per numero di GP conquistati diventando il pilota di maggior successo nella storia della F.1”.

Il rettilineo principale del tracciato sarà rinominato “Hamilton Straight”. “E’ la prima volta che succede a un pilota, ma è un omaggio meritato per un pilota che è parte della storia di Silverstone”, ha annunciato la British Racing Drivers’ Club.

OMNISPORT | 12-12-2020 21:07