Giovedì insolito per la Ferrari a Singapore, Hamilton e Leclerc hanno preso il possesso dei social del Cavallino Rampante e ne hanno combinate di tutti i colori: Maranello prova a stemperare il clima dopo le polemiche dei giorni scorsi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una vigilia diversa, un media day davvero particolare. Ferrari vittima di un attacco hacker si sarà chiesto qualcuno ed invece no. Solo Hamilton e Leclerc che si sono improvvisati social media manager per un giorno mettendo sotto sopra i profili ufficiali del Cavallino Rampante, coinvolgendo di volta anche staff, meccanici e ingegneri, compreso Fred Vasseur. Insomma un tentativo apprezzabile di smorzare i toni dopo qualche settimana non facile, in pista e fuori.

Hamilton e Leclerc social media manager per un giorno

Ne hanno combinate di tutti i colori. Ecco cosa succede quando si lasciano i social in mano a due piloti di F1, un caos. Lo ha provato la Ferrari. Chi ha dato un’occhiata ai social della scuderia di Maranello nelle ultime ore di questa vigilia di week end a Singapore, avrà notato post, storie, reels e quant’altro davvero strambi.

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Nessun criterio ma libera immaginazione e campo d’azione lasciata a Hamilton e Leclerc che si sono divertiti a postare la qualunque ricorrendo a modalità di face morfing per la modifica dei volti, distorcendo la voce, andando a dare fastidio a meccanici, staff e ingegneri impegnati nella preparazione del box e del motorhome a Marina Bay.

Anche Vasseur nel coas social: Ferrari alleggerisce la tensione

In uno dei tanti video postati dalla coppia improvvisata di social manager, Hamilton-Leclerc c’è anche Fred Vasseur che viene beccato dallo stesso Lewis in riunione a due con Charles. Quasi una scena da vita matrimoniale come un tradimento. Il team principal si è prestato all’iniziativa social della Ferrari che tende a strizzare l’occhia al grandissimo pubblico che bazzica tra i vari profili Instagram, X, Facebook e Tik Tok.

Ma è anche evidente il tentativo da parte di Ferrari di smorzare i toni dentro e fuori Maranello, dentro e fuori la pista dopo un periodo non facilissimo con tante polemiche, pochi risultati e tantissimi rumors di un possibile colpo di stato, da parte di Hamilton per alcuni, perpetrato ai danni di Vasseur con Horner come nome caldo per la sua successione. Per ora la situazione sembra rientrata, dopo la fiducia rinnovata al team principal francese e il podio ritrovato a Sepang da parte di Hamilton che ha messo una pezzo all’ennesimo errore del muretto sulla scelta delle gomme in avvio gara.