F1 Singapore, malore per Hamilton: il comunicato Ferrari. Vasseur: "Dobbiamo parlare con lui, ha fatto un errore da non ripetere"

A seguito dell'intensa gara di Marina Bay Lewis Hamilton ha accusato un malore: la Ferrari rassicura sulle sue condizioni. Vasseur intanto parla dell'errore strategico fatto dal britannico

Dietro ad un Max Verstappen in stato di grazia, al suo primo successo a Singapore, nella gara di Marina Bay si è piazzato Charles Leclerc, consentendo alla Ferrari di riconquistare il podio dopo cinque fine settimana a vuoto. Non è andata bene invece a Lewis Hamilton, sesto a causa anche di una scelta errata riguardo la sosta ai box. Ma il britannico ha anche dovuto fare i conti con un malore post gara.

Le schermaglie in pista tra Verstappen e Leclerc: “Meglio non rischiare, Max se l’è giocata bene”

Ma partiamo da Leclerc, che ha vissuto una gara migliore sulle soft rispetto alle gomme medie. Certo, ha corso su un tracciato alquanto favorevole per la SF-26, e all’inizio si è ritrovato pure in testa. Ma Verstappen e la sua Red Bull evidentemente avevano quel qualcosa in più che lo stesso monegasco aveva sottolineato nelle dichiarazioni rilasciate nel corso del weekend asiatico. Non è mancato pure un po’ di attrito in pista tra i due, in particolare alla partenza a causa di una staccata in ritardo dell’olandese che gli ha consentito di andare a stringere all’interno della prima curva Leclerc, davanti a lui, e prendersi poi la testa della corsa senza rischiare di andare fuori dai limiti della pista.

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Al di là delle schermaglie in gara, tra i due vige il massimo rispetto e la cosa è rimasta confinata in quel primo giro. “È stato meglio non rischiare, altrimenti saremmo finiti tutti e due a muro. Max l’ha giocata bene pur essendo al limite: sapeva che con poco spazio a mia disposizione non potevo fare molto”, ha spiegato ai media il monegasco, che si è rammaricato però del fatto di non aver saputo dei problemi di deployment di Verstappen nei primi giri, “altrimenti avrei potuto sfruttare di più la mia batteria”. In conclusione, Leclerc ha rinnovato l’invito alla squadra affinché si facciano “altri passi avanti: non basta ancora con gli sviluppi che abbiamo portato”.

Hamilton si scusa con la Ferrari. Un altro malore accusato a Marina Bay

Hamilton via team radio si è scusato con la strategia non proprio corretta con le gomme (“Vi ho deluso […]. Alla prossima cercherà di rimediare“) causata da un solo pit stop (Leclerc invece ne ha fatti due) e dal non essersi proprio fermato in regime di Virtual Safety Car a causa dell’incidente di Lance Stroll per fare un cambio ai box. Tuttavia il britannico è stato esentato dalla FIA dal partecipare alle conferenze stampa e agli incontri con i giornalisti dopo la gara.

Questo perché l’ex Mercedes ha accusato un malore, il secondo a Marina Bay dopo quello nel 2024. La causa è sempre da far risalire all’estremo sforzo di 62 giri in un condizioni disagevoli e usuranti per via dell’intenso caldo umido di Singapore. La Ferrari comunque ha voluto informare con una breve nota ufficiale: “Dopo la gara, Lewis non si è sentito bene ed è stato visitato dallo staff medico della FIA. La FIA gli ha concesso il permesso di non presenziare alla conferenza stampa post-gara”.

Vasseur: “Hamilton ha sbagliato, poteva conquistare il podio”

Frédéric Vasseur, parlando con i media, è però tornato sulla decisione presa dal pilota di non effettuare la seconda sosta e passare all’altro paio di gomme, nonostante “entrambe le monoposto erano state chiamate durante la VSC”. “È stato un peccato – ha aggiunto il team principal – perché altrimenti Lewis poteva conquistare il terzo posto. Ma non sono arrabbiato, in generale questo è stato un buon fine settimana. […] Però oggi avevamo la possibilità di finire secondi e terzi ed è un peccato perdere punti così. Dovremo parlarne con Lewis in modo che situazioni del genere non si ripetano più in futuro”.