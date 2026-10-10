Sabato positivo per le Ferrari, che in qualifica chiudono alle spalle del solo Verstappen, con Leclerc e Hamilton che però sono soddisfatti ma solo a metà. Antonelli

Qualifiche convincente per la Ferrari a Singapore, dove dopo la sprint race si è confermata seconda solamente a Max Verstappen con Charles Leclerc in seconda posizione e Lewis Hamilton in terza. Un risultato che soddisfa il monegasco, il quale però è convinto che senza sbavature avrebbe potuto puntare alla pole, e il britannico, che ha elogiato anche il lavoro fatto nelle ultime settimane da Red Bull. Limita i danni con il quarto posto invece Kimi Antonelli, che però non sbilancia in vista della gara di domenica.

Hamilton: “Red Bull davanti a tutti”

Dopo un Q1 e un Q2 convincenti e chiusi davanti a tutti, al momento decisivo Hamilton ha accusato qualche difficoltà, facendosi sfuggire la pole position poi andata a Verstappen. Un risultato che lascia un po’ l’amaro in bocca a Lewis, che nelle dichiarazioni post qualifiche ha ammesso le proprie difficoltà, così come la superiorità di Red Bull, dicendosi comunque felice del risultato di squadra: “Un altro Q3 difficile per me. Abbiamo fatto qualche cambiamento prima e la macchina dava sensazioni migliori. Giro dopo giro andava meglio ma ho avuto una sbandata ed ho perso decimi. All’ultimo giro invece ho di nuovo faticato, c’è un margine piccolo per trovare la condizione ideale. Nel Q3 è stato più difficile, bisogna reagire e forse non l’ho fatto abbastanza. La Red Bull ha fatto un lavoro straordinario con il motore ed ora con la macchina. A Baku hanno fatto un aggiornamento che li ha portati davanti a tutti. Portare due Ferrari davanti è comunque un bel risultato. Possiamo mettere pressione e forse superarlo”.

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Leclerc: “Ho avuto qualche problema ai freni”

Contrariamente a Hamilton, chi ha tirato fuori il meglio dalla Q3 è stato il suo compagno Leclerc, che con un ultimo giro incredibile è andato a un passo dalla pole. Un risultato che stando a Charles era nelle corde della sua Ferrari, nonostante qualche problema avuto ai freni: “Non ho vissuto le qualifiche più semplici della mia annata, ho avuto qualche problema ma, per fortuna, ho centrato il giro giusto al momento giusto. L’ultimo tentativo del Q3? Ho fatto qualche imperfezione perché penso che il mio potenziale potesse valere la pole position. Ad ogni modo complimenti a Verstappen che è stato davvero eccezionale. La mia macchina è cresciuta rispetto a ieri anche se oggi ho avuto qualche problema a livello di freni”.

Kimi Antonelli: “Speriamo per il podio, ma non sarà facile”

Weekend di difficoltà invece per la Mercedes, con Antonelli che però sembra essere riuscito a tirare fuori il meglio dalla sua vettura, anche grazie ai miglioramenti effettuati dal team. Nonostante questo Kimi si è dovuto accontentare di un quarto posto, risultato che non è certo di riuscire a migliorare domenica in gara, alla quale si presenterà fiducioso, ma anche con qualche dubbio: “Abbiamo fatto miglioramenti con il bilanciamento, ma in ogni caso la macchina resta difficile. Il potenziale c’è, ma la finestra è molto piccola. Il bilanciamento cambia molto, anche a seconda della guida e soprattutto quando spingi un po’ di più. La macchina è molto più sensibile. In curva 3 sono andato sul gas un po’ prima e mi è partita di colpo; invece in curva 10 ho portato più velocità e sono andato in sottosterzo. Sono contento perché abbiamo fatto miglioramenti e il potenziale del pacchetto c’è. Speriamo di poter fare un podio, ma non sarà facile. Non sappiamo come andrà questa macchina sul passo-gara. Sono però fiducioso sul fatto che si potrà fare un bel lavoro”.