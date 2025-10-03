F1, Norris dopo l'incidente con Leclerc: "Costerà dei soldi!". Verstappen sfida Piastri, Alonso fa lo stratega

Le dichiarazioni dei protagonisti delle prove libere al termine della seconda sessione: Alonso fa lo stratega, Verstappen punta le McLaren, Norris parla dell'incidente con la Ferrari di Leclerc

Fuoco e fiamme a Singapore, con le prove libere della Formula 1 che hanno regalato subito sorprese e colpi di scena. Nelle FP1 il più veloce è stato Alonso, davanti a Lelclerc e Verstappen mentre Piastri ha alzato il livello nelle FP2 con il primo tempo. Prove segnate però da tre incidenti: prima Russell e Lawson sono andati a muro causando le bandiere rosse, stessa sorte toccata a Norris che ha beccato la Ferrari di un colpevole Charles in pit lane. Probabile unsafe release da parte della rossa, che potrebbe subire una penalità.

Norris sull’incidente con Leclerc

Davvero incredibile quanto successo in fp2 quando tra la Ferrari del monegasco e la McLaren dell’inglese venute a collidere in pit lane: “L’incidente con Leclerc? Costerà dei soldi al team ed è un peccato, abbiamo dovuto cambiare l’ala anteriore – ha detto Norris dopo le prove libere parlando dell’unsafe release della Ferrari che ha causato la sterzata contro il muro della McLaren ai box.

Nessuna reazione da parte del pilota britannico, che l’ha presa in modo molto maturo, considerando anche il poco spazio della pit lane. Un errore di comunicazione più da parte del box della rossa, che da parte del monegasco. Sono tutti in attesa della decisione ufficiale dei commissari, ma i protagonisti hanno dimostrato serenità e rispetto. Magari si accenderanno di più in gara.

Alonso fa lo stratega e si nasconde

“Fin dall’inizio eravamo a nostro agio, nelle libere 2 la bandiera rossa non ha aiutato a vedere il quadro complessivo. Vedremo se riusciremo ad arrivare nel Q3 domani e a fare punti domenica“ – ha detto Alonso, abbassando in modo strategico le aspettative. Un gioco psicologico da parte del campione del mondo che nelle prove libere ha dimostrato di poter ambire anche al podio, qualora l’Aston Martin dovesse confermarsi su alti livelli anche nei prossimi giorni.

Verstappen carica la Red Bull, Piastri è sereno

Anche Verstappen ha parlato su Sky Sport: “Le prime prove sono partite bene, abbiamo trovato presto il ritmo, la macchina non è andata male. Ora in FP2 abbiamo provato altre cose, alcune bene, altre vanno migliorate. Serve sicuramente più passo. La giornata è abbastanza positiva, non dobbiamo cambiare assetto. Vedremo bene domani se saremo in grado di lottare per il vertice. Se voglio lavorare su qualcosa? Dettagli, grip posteriore e tenere le gomme in vita”.

Poi ha parlato anche il leader del Mondiale, Piastri: “Ho provato prima le medie per vedere come funzionano, poi le sfot. La macchina ha girato bene. Qui le qualifiche sono una parte importantissima del weekend”. L’australiano ha confermato ancora una volta come tutti siano orientati al giro veloce di domani, viste le difficoltà di sorpasso della pista di Marina Bay.