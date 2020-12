F1, sorpresa Verstappen: pole ad Abu Dhabi, Ferrari a picco

L’ultima corsa alla pole position del Mondiale 2020 di Formula 1 porta una sorpresa.Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi sarà infatti la Red Bull di Max Verstappen, capace di bruciare in extremis le due Mercedes. Per la seconda volta volta su 17 Gp stagionali non sarà quindi una Freccia d’Argento a partire davanti a tutti.

Era già successo nel Gp di Turchia, quello che diede a Lewis Hamilton la certezza del settimo titolo mondiale della carriera, quando la pole fu appannaggio della Racing Point di Lance Stroll.

Questa volta la sorpresa è più contenuta, perché la Red Bull di Verstappen è stata durante tutta la stagione la prima monoposto “terrestre”, ovvero l’unica in grado, seppur a tratti in qualifica ed in gara, di impensierire le Mercedes. Al fianco del pilota olandese in prima fila partirà Valtteri Bottas, in corsa per la pole fino all’ultimo. In seconda fila Lewis Hamilton, al rientro dopo lo stop forzato a Sakhir causa Coronavirus, insieme alla McLaren di Lando Norris.

Ancora deludenti le Ferrari: Charles Leclerc non è riuscito ad andare al di là del nono tempo, al suo fianco in quarta fila ci sarà l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Quattro posizioni più indietro partirà Sebastian Vettel, preceduto anche dalle Renault di Ocon e Ricciardo. Il tedesco non è quindi riuscito a centrare l’obiettivo minimo dichiarato alla vigilia del suo ultimo Gp con la Ferrari, ovvero entrare nel Q3.

A completare la top ten saranno l’altra Red Bull, quella di Alex Albon, che partirà dal quinto posto con al proprio fianco il futuro ferrarista Carlos Sainz su McLaren, a seguire l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat e la Racing Point di Stroll.

Nulla da fare invece per Sergio Perez, l’eroe a sorpresa dell’ultimo Gp: il messicano, vincitore al Sakhir e costretto a partire dall’ultimo posto per aver apportato delle modifiche alla power unit, ha rinunciato a girare nell’ultima qualifica con la Racing Point prima di cedere il volante della futura Aston Martin proprio a Sebastian Vettel.

OMNISPORT | 12-12-2020 15:14