F1, sospetti sulla Ferrari: è partita l'indagine della Fia

Il weekend in Brasile è finito nel peggiore dei modi per la Ferrari, con lo scontro tra i due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel che ha pregiudicato la corsa di entrambi. Ma per il Cavallino Rampante potrebbero arrivare altri guai nei prossimi giorni.

La FIA vuole vederci chiaro sulle presunte irregolarità del motore delle Rosse, finito sotto accusa da parte della Red Bull (ormai nota la frase di Verstappen dopo Austin "hanno smesso di barare") e di alcuni dirigenti della Mercedes. Secondo quanto riporta il sito tedesco Auto Motor und Sport, a margine del Gran Premio del Brasile a Interlagos la Federazione Internazionale avrebbe confiscato alcune componenti dell'impianto di alimentazione della Ferrari e di altri due team, uno motorizzato da Maranello ed uno no, per condurre alcune indagini comparative e risolvere la questione che sta dividendo il circus.

In particolare, sono stati requisiti i connettori di carburante tra il flussometro e il motore endotermico. Tra i sospetti avanzati da alcune scuderie c'è quello inerente alla possibile presenza di un sistema che permette di far aumentare il flusso di benzina, in quantità maggiori rispetto a quanto definito dal regolamento.

Tra alcuni giorni si avrà l'esito degli esami, che arriverà prima dell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Intanto in Brasile la Ferrari è tornata ad andare forte sui rettilinei, ma il gap degli avversari è sembrato ancora una volta ridotto rispetto a come andavano le monoposto di Maranello nei Gran Premi dopo la pausa: il vantaggio, sempre secondo Auto Motor und Sport, è stato quantificato in 0,15 secondi dal motore Honda della Red Bull.

Sulle polemiche relative al motore, Binotto si era espresso così: "È normale procedura che la FIA emetta dei bollettini tecnici a stagione in corso, normalmente sono una cinquantina, e la maggior parte contengono chiarimenti regolamentari, visto che a volte i punti sono molto complessi".

"A volte si possono anche presentare casi che si offrono ad interpretazioni, quindi è il caso di fare chiarezza e la FIA spiega come interpretare una specifica regola. Al momento abbiamo un vantaggio di potenza rispetto alle altre power unit, probabilmente non così grande come gli altri possono ipotizzare, ed è normale che gli avversari in qualche modo provino a chiedere chiarimenti".

SPORTAL.IT | 20-11-2019 12:17