In Belgio si parla tanto del futuro di Verstappen lontano dalla Red Bull, Max ha risposto a modo suo alle domande dei giornalisti mentre anche Sainz ha nicchiato sui mal di pancia con Williams e Hulkenberg gli ha lanciato una frecciata

Si dice “a buon intenditore poche parole”. Sarà per questo che Max Verstappen ha passato la conferenza stampa alla vigilia del week end del Gran Premio del Belgio esprimendosi con frasi stringate per rispondere alle domande sul suo futuro con la Red Bull dopo le voci circolate nelle ultime settimane. Come è nel personaggio, schietto e spesso provocatorio, l’olandese ha sviato sull’argomento, un po’ come ha fatto Carlos Sainz parlando del suo presunto mal di pancia di fronte ai (non) progressi della Williams e i rumors di un interesse da parte di Audi per l’ex Ferrari.

Verstappen, il botta e risposta sulla crisi con Red Bull

Dal giorno dopo Silverstone alla viglia di Spa. Nel circus vituale della F1 non si è parlato d’altro. Verstappen in rotta con la Red Bull dopo le divergenze della gara inglese e i due incidenti simili in Austria e Gran Bretagna. Per due settimane sono continuate le speculazioni sulla possibile partenza di Max. L’olandese ha un contratto con la Red Bull fino al 2028 , ma le deludenti prestazioni della vettura fornita al quattro volte campione del mondo di F1 hanno alimentato dubbi (ragionevoli) sul futuro della stella olandese.

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Nella conferenza stampa di Spa è andata in scena la più classica della Call&Response tra Verstappen e i giornalisti con monosillabi da parte di SuperMax a sottolineare la non voglia di parlare troppo di questi argomenti, atteggiamenti tipico da parte dell’olandese quando l’argomento diventa spinoso o sgradito (in passato aveva risposto semplicemente con “sì” o “no” quando fu multato dalla FIA per le parolacce in radio).

Giornalista: Potete fornirci nuove informazioni?

Max: No.

G: Cosa ne pensi di queste speculazioni?

Max: Niente.

G: Hai già una data in mente?

M: No, da parte mia non ho nulla da dire.

G: Quindi, impegno totale nei confronti di Red Bull?

M: Ho detto che non c’è niente da dire.

G: Correrai per la Red Bull il prossimo anno?

M: Non voglio venire qui a dire sì o no o questo o quello riguardo al mio futuro. L’ho detto molte volte che se ci fosse qualcosa di nuovo, lo annuncerei io stesso.

Anche Sainz “scarta” le domande sul futuro

Un altro dei delusi della griglia di partenza è sicuramente Carlos Sainz. Il pilota spagnolo era andato via dalla Ferrari, costretto dall’arrivo ingombrante di Hamilton, e in mancanza di un sedile importante si era “accontentato” del volante della Williams sperando in un salto di qualità coi nuovi regolamenti. Ma la monoposto di Groove è partita col piede sbagliato, pesante nella sua prima versione, in ritardo nei test e indietro rispetto alla concorrenza, specie Racing Bulls e Alpine costantemente davanti.

In settimana si è parlato di un Sainz corteggiato dall’Audi, Carlos ha svicolato la domanda a Spa: “Non sto pensando se avrò più o meno opportunità; sono in una fase in cui so per certo quale sarà la mia preferenza per il futuro: che questo progetto funzioni. Come ho detto molte volte, non potete immaginare l’impegno che sto mettendo in questo progetto, e continuerà così. Sono totalmente concentrato su di esso.”

Hulkenberg risponde per le rime a Sainz-Audi

Non direttamente allo spagnolo ma direttamente alle voci che lo danno eventualmente fuori da Audi se dovesse arrivare Sainz, ha risposto a modo suo, con tanta ironia, Nico Hulkenberg: “Carlos Sainz in Audi? Credo che il posto di pilota di riserva sia libero, ma dubito che possa essere interessato a questo ruolo”. Mitico Hulk!