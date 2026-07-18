F1 Spa, Ferrari e il mistero della bandiera gialla: Leclerc spiega perché ha rallentato. "Comunque una seccatura"

C'è stato un piccolo caso durante le qualifiche del GP del Belgio, e che ha coinvolto Charles Leclerc. Il pilota Ferrari ha rallentato a causa di una bandiera gialla, ma si è trattato in realtà di una incomprensione

La Ferrari ultimamente ci ha abituato ad alti e bassi e colpi di scena, suo malgrado e non, e anche a Spa c’è stato un episodio piuttosto particolare e forse di difficile comprensione che ha riguardo la scuderia di Maranello. A farne le spese Charles Leclerc, che aveva il potenziale per la prima fila sulla griglia per il GP del Belgio in programma domani.

La pole di Antonelli, la beffa di Norris e la chance mancata di Leclerc

Mentre Andrea Kimi Antonelli ha ancora una volta dato il meglio di sé con la sua Mercedes, conquistando una stratosferica e preziosa pole dacché pur essendo leader di classifica gli avversari si stanno avvicinando pericolosamente, sul circuito belga dai tanti rettilinei e poche curve (cosa che mette sotto pressione la gestione dell’energia da parte delle monoposto di nuova generazione) si consumava la beffa per Lando Norris capace di conquistare sulla pista il terzo miglior tempo, ma di dover scontare domani un arretramento di 10 posizioni nella griglia per la sostituzione della centralina della power unit che alimenta la sua McLaren (fornita dalla Mercedes).

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Quel terzo posto poteva essere appannaggio di Leclerc, se non addirittura il secondo, ma una incomprensione legata allo sventolio di una bandiera gialla nel terzo settore durante il Q3, dove il monegasco stava registrando ottimi tempi, ha fatto sì che il pilota alzasse il piede e concludesse con un tempo a 532 millesimi da Antonelli e quindi con il quarto posto in griglia.

Caso bandiera gialla: cosa è successo e cosa dice il regolamento

Dove nasce la controversia e anche una sorta di mistero che è costato la prima fila a Leclerc? In quel momento la Red Bull di Isack Hadjar era ferma in corsia box, con la bandiera esposta su un lato del circuito che ha generato confusione nel ferrarista, in piena trance agonistica. Il pilota ha ritenuto fosse successo qualcosa in pista, non nella pit lane, motivo per cui ha optato per una andatura prudente.

Ma quella bandiera non era rivolta verso il lato della pista, ma sulla sinistra lato corsia box. Il regolamento, le spiegazioni del direttore di gara e i briefing con i piloti parlano chiaro: in questo caso i piloti possono continuare i propri giri in pista, dal momento che la segnalazione riguarda la pit lane. Eppure, misteriosamente, Leclerc ha rallentato.

La spiegazione di Leclerc

Parlando con i media dopo le qualifiche il diretto interessato ha spiegato che la posizione del commissario di pista con la bandiera era facilmente fraintendibile: “A me è parsa molto in mezzo, tanto è vero che uscendo dalla curva 18 vedevo chiaramente la bandiera gialla. Perciò non ho voluto prendere dei rischi”.

Leclerc ha argomentato il fatto che nel briefing non era stata illustrata la posizione per l’eventuale bandiera gialla in quel punto per la pit entry. “Un peccato”, ha detto il monegasco, dicendosi anche “seccato” per l’esposizione della gialla nel suo ultimo giro.

Tuttavia per domani il signor Saint Mleux vede il lato positivo: “Non è male partire da quella posizione visti i rettilinei di Spa”. Certo, in questo fine settimana ci sono stati degli intoppi “che non riusciamo a spiegare” in termini di prestazioni con la SF-26: “Sui rettilinei perdevo continuamente mezzo secondo o quattro decimi”.

Ma poi nelle qualifiche qualcosa è cambiato: “Abbiamo individuato un dettaglio su cui abbiamo lavorato e le cose sono andate un po’ più come ci aspettavamo. Peccato solo per l’ultimo giro, ma è andata così”.