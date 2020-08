F1, Spa si avvicina. Wolff: "Abbiamo un conto in sospeso"

Anche se la Mercedes sta dominando il campionato di F1, il prossimo appuntamento a Spa preoccupa, anche se relativamente, il team principal della scuderia anglo-tedesca, Toto Wolff. La Mercedes, infatti, non vince sull’iconico curcuito belga dal 2017.

“Sembra che ci sia un conto in sospeso, qui in Belgio, per noi – queste le sue parole, riportate dalla ‘Gazzetta’ -. È una delle piste preferite dai tifosi, ma trovare il giusto assetto può essere difficile, perché da un lato cerchi la minor resistenza possibile sui lunghi rettilinei, ma dall’altro serve un certo livello di carico aerodinamico per essere veloci nelle curve”.

“Noi abbiamo davvero visto la mentalità della nostra squadra in Spagna – hja aggiunto Wolff -: dopo aver faticato a Silverstone, abbiamo analizzato i nostri problemi e abbiamo cercato di giungere alle giuste conclusioni in pochi giorni. Lavorando instancabilmente abbiamo migliorato a Barcellona e la nostra ottima prestazione è stato il risultato di quello sforzo. La vittoria in Spagna è stata una grande ricompensa per tutto il lavoro svolto e mi ha reso orgoglioso di come questa squadra continui ad alzare l’asticella”.

