Il caos alla prima partenza del Gran Premio del Bahrain fa ancora discutere, cosa non ha funzionate, cosa è stato il bug che ha fermato Verstappen, Hamilton e poi gli altri ed è un boomerang il tweet della Mercedes contro la Ferrari poi rimosso

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

“L’uomo contro la macchina” per usare uno slogan usato lo scorso anno da Carlo Vanzini. A Sepang la F1 si è scoperta ostaggio dei computer, dei software e delle centraline. Da Verstappen a Hamilton, piloti pagati milioni di euro per andare al limite e oltre, fermi, impantanati, coi motori spenti e ingegneri al muretto che brancolano nel buio arrivando alla soluzione “Windows” che tutti noi comuni mortali abbiamo provato più di una volta nella vita: “prova a spegnere e riaccendere” quando il pc si blocca o si impalla. E allora come è stato possibile tutto questo? Perchè siamo arrivati a questo punto?

Formula caos a Sepang: da Verstappen ad Hamilton, auto ferme in pista

Durante il giro di formazione a Sepang, si è potuto osservare un gruppo di vetture che non rispondevano all’acceleratore o si spegnevano in pista, uno spettacolo senza precedenti (e piuttosto imbarazzante) che ha suscitato non poco scalpore. Ma ancor peggio dopo la neutralizzazione della corsa, il rientro ai box. le monoposto sono rimaste ferme per quasi 45 minuti, fino a quando il problema non è stato risolto.

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Il primo ad avere problemi è stato Verstappen, ma sono riusciti a riavviarlo dal muretto dei box e ha riacquistato potenza quasi subito. Poi è stata la volta di Hamilton, che è stato costretto a spegnere la power unit, e di altri motorizzati Ferrari come Ocon e Bottas, che sono stati completamente bloccati. Di contro i motori Honda e Mercedes sembrano non avere avuto alcun problema.

Gp Bahrain: cosa è successo nel giro di formazione

Il direttore tecnico della FIA per le monoposto, Nikolas Tombazis, ha spiegato che il problema era dovuto principalmente al fatto che il software “non era stato testato prima in quelle specifiche condizioni”. Si tratta di uno speciale programma per la pioggia, attivato dall’organismo di regolamentazione internazionale per impedire che l’elevata potenza elettrica del motore si attivi in ​​condizioni di bagnato, causando problemi di sicurezza.

Tuttavia, sembra che qualche parametro in questo nuovo software possa essere stato calibrato in modo errato e, in fase di accelerazione, abbia rilevato un problema e attivato una sorta di “modalità di protezione” del motore, simile a quelle presenti in tutte le moderne autovetture.

Il bug ha fatto sì che nelle curve a bassa velocità i giri del turbo calassero e, in concomitanza con la ridotta potenza elettrica, i motori entrassero in modalità di sicurezza. Ciò potrebbe essere correlato al fatto che questo software interferisce con la risposta del turbocompressore e, poiché questa varia da motore a motore a motore, ha bloccato completamente alcuni motori (Ferrari) mentre altri sono stati in grado di attivarsi e continuare la marcia.

Lungo pit stop per il cambio software

Il problema non si è limitato al solo spegnimento di alcune monoposto. Una volta esposta la bandiera rossa, annullata la procedura di partenza e riportate le monoposto ai box si è attesi per oltre mezz’ora prima di poter ripartire. Il problema all’origine è stato risolto installando un software diverso su tutte le auto. Operazione che ha richiesto circa mezz’ora, consentendo così l’inizio della gara. “Abbiamo dovuto aggiornare il software affinché i team potessero installarlo sulle vetture, ecco perché ci è voluto un po’ di tempo”, ha dichiarato Tombazis.

Verstappen fa ironia, Sainz critica questa F1 col software

Le reazioni nel post gara sono state le più disparate. Il vincitore Max Verstappen se l’è cavata con la solita ironia pungente che oramai lo contraddistingue: “Come mai questo ritardo alla ripartenza? Beh… come ben sai, è in atto una collaborazione con Oracle, quindi abbiamo una connessione veramente molto veloce. Abbiamo aspettato una mezz’oretta per scaricare il software. Quindi forse erano gli altri ad avere una connessione più lenta“.

Già nel retropodio, l’olandese ci aveva scherzato su con Hamilton: “Sembrava la gara dei Lego”. Più caustico Carlos Sainz: “La colpa è di chiunque abbia preso questa decisione quattro o cinque anni fa” mentre Esteban Ocon inconsapevolmente ci ha dato il suggerimento per il nostro titolo: “Ho riavviato Windows”.

La Mercedes sfotte la Ferrari ma poi cancella il tweet

A margine di quanto successo in pista c’è anche una coda sui social. Che ha visto protagonista la Mercedes i cui social non hanno perso l’occasione di sottolineare il black out della Ferrari di Hamilton e a seguire della Haas di Ocon e della Cadillac di Bottas, tutte con power unit di Maranello. “Diverse macchine motorizzate Ferrari si sono fermate a bordo pista” con tanto di emoij interdetta come a sottolineare appunto che i problemi fossero solo roba di chi era motorizzato Ferrari.

Cosa non vera visto che, oltre Verstappen, altri piloti hanno avuto problemi simili nel giro di rientro ai box, inoltre il problema come detto è riconducibile a un bug del software FIA e non alle singole unità dei team. Anche per questo motivo, dopo tante proteste di alcuni utenti sui social, il messaggio è sparito dai social della Mercedes. La questione però è stata un po’ un boomerang visto che alla fine della gara a ritirarsi per un problema alla power unit Mercedes è stato proprio George Russell. Nessun social Ferrari però ha ironizzato sulla cosa. Si chiama stile…