Come cambia la griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio di Miami dopo al penalizzazione di Albon, la decisione della FIA su Aston Martin graziata dopo la pessima figura in qualifica di Alonso e Stroll

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono stati un paio di gialli nelle Qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il primo riguarda le Aston Martin così lente e piene di problemi che non potrebbero partire. Ed invece la FIA ha concesso una deroga, Alonso e Stroll prenderanno parte alla SR delle 18 di sabato. Altro pasticcio riguarda la Williams di Alexander Albon il cui giro buono nella SQ1 sarebbe dovuto essere cancellato per track limits ma la segnalazione è arrivata troppo tardi quando il pilota era già in SQ2. La penalizzazione è arrivata postuma cambiando la griglia di partenza.

Disastro Aston Martin, Alonso oltre il 107%

Cinque settimane, oltre un mese non sono bastati ad Adrian Newey per risolvere i problemi dell’Aston Martin. Anzi, la monoposto con zero aggiornamenti dichiarati a Miami si è presentata in condizioni pietose alla ripresa del Mondiale. Problemi e lentezza hanno relegato ancora una volta Stroll e Alonso agli ultimi due posti delle qualifiche per la Sprint.

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Il tempo di Lance Stroll è stato invalidato a causa di un incidente nelle qualifiche e Fernando Alonso ha chiuso la mini-pole position a Miami con un ritardo di 12 secondi dal miglior tempo di Lando Norris. Si tratta di oltre il 113% del suo tempo. Un testacoda nel giro di qualifica gli ha fatto registrare un tempo equivalente a un giro interrotto a causa del traffico.

Cosa dice il regolamento: Alonso e Stroll graziati

In passato non era raro squalificare una vettura per non aver rispettato la regola del 107%. Vale a dire rientrare nel margine di ritardo rispetto al tempo della pole position e che comportava la non ammissione alla gara. Nella Formula 1 moderna non esiste traccia di una regola simile, poiché è stata applicata fino agli anni ’90.

L’Aston Martin ha dovuto presentare una richiesta ufficiale ai commissari, una sorta di supplica per far riammettere entrambe le sue vetture alla gara Sprint. Si tratta di una mera formalità, dato che nelle sessioni precedenti, dove erano a circa 3,2 secondi dal tempo migliore, avevano già dimostrato di essere entro i limiti consentiti, ma dovevano comunque rispettare il regolamento.

In conformità con il Regolamento FIA F1 B2.2.3b, i commissari hanno autorizzato la vettura numero 14, guidata da Fernando Alonso, a prendere il via alla gara Sprint, poiché il pilota ha fatto registrare tempi soddisfacenti nelle prove per questa competizione. La vettura sarà posizionata sulla griglia di partenza in conformità con il Regolamento FIA F1 B2.3.4”, si legge nel comunicato diffuso nelle prime ore del mattino in Spagna. Partirà come previsto dalla 21ª posizione, con Stroll in 22ª.

Pasticcio Albon: penalizzato ma è beffa per Lawson

Alex Albon è stato retrocesso alla 19ª posizione per la Sprint di Miami dopo che i commissari di gara hanno ritenuto che il pilota della Williams avesse superato i limiti della pista durante le qualifiche Sprint. Un mezzo pasticcio per non dire intero visto che l’accertamento del track limits per il pilota della Williams è arrivato quando questi era già impegnato in SQ2.

Una vera beffa per Liam Lawson, primo degli eliminati in SQ1 e che avrebbe avuto il diritto di partecipare all’SQ2 al posto di Albon. Il pilota neozelandese è rimasto in macchina fino a poco dopo l’inizio della SQ2 sperando di essere richiamato in pista ed invece giustizia, se così si può dire, è stata fatto postuma.

Sprint Miami, come cambia la griglia di partenza

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.869

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:28.091

Mercedes 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:28.108

McLaren 4. Charles Leclerc 1:28.239

Ferrari 3ª fila 5. Max Verstappen 1:28.461

Red Bull 6. George Russell 1:28.493

Mercedes 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:28.618

Ferrari 8. Franco Colapinto 1:29.320

Alpine 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:29.422

Red Bull 10. Pierre Gasly 1:29.474

Alpine 6ª fila 11. Gabriel Bortoleto 1:29.994

Audi 12. Nico Hülkenberg 1:30.019

Audi 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:30.116

Haas 14. Carlos Sainz 1:30.224

Williams 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:30.573

Racing Bulls 16. Liam Lawson 1:31.043

Racing Bulls 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:31.245

Haas 18. Sergio Perez 1:31.255

Cadillac 10ª fila 19. Alexander Albon 1:30.216

Williams 20. Valtteri Bottas 1:31.826

Cadillac 11ª fila 21. Fernando Alonso 1:41.311

Aston Martin 22. Lance Stroll s.t.

Aston Martin

*Albon penalizzato per track limits in SQ1

**Alonso e Stroll ammessi d’ufficio alla Sprint