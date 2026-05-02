Ci sono stati un paio di gialli nelle Qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il primo riguarda le Aston Martin così lente e piene di problemi che non potrebbero partire. Ed invece la FIA ha concesso una deroga, Alonso e Stroll prenderanno parte alla SR delle 18 di sabato. Altro pasticcio riguarda la Williams di Alexander Albon il cui giro buono nella SQ1 sarebbe dovuto essere cancellato per track limits ma la segnalazione è arrivata troppo tardi quando il pilota era già in SQ2. La penalizzazione è arrivata postuma cambiando la griglia di partenza.
Disastro Aston Martin, Alonso oltre il 107%
Cinque settimane, oltre un mese non sono bastati ad Adrian Newey per risolvere i problemi dell’Aston Martin. Anzi, la monoposto con zero aggiornamenti dichiarati a Miami si è presentata in condizioni pietose alla ripresa del Mondiale. Problemi e lentezza hanno relegato ancora una volta Stroll e Alonso agli ultimi due posti delle qualifiche per la Sprint.
Il tempo di Lance Stroll è stato invalidato a causa di un incidente nelle qualifiche e Fernando Alonso ha chiuso la mini-pole position a Miami con un ritardo di 12 secondi dal miglior tempo di Lando Norris. Si tratta di oltre il 113% del suo tempo. Un testacoda nel giro di qualifica gli ha fatto registrare un tempo equivalente a un giro interrotto a causa del traffico.
Cosa dice il regolamento: Alonso e Stroll graziati
In passato non era raro squalificare una vettura per non aver rispettato la regola del 107%. Vale a dire rientrare nel margine di ritardo rispetto al tempo della pole position e che comportava la non ammissione alla gara. Nella Formula 1 moderna non esiste traccia di una regola simile, poiché è stata applicata fino agli anni ’90.
L’Aston Martin ha dovuto presentare una richiesta ufficiale ai commissari, una sorta di supplica per far riammettere entrambe le sue vetture alla gara Sprint. Si tratta di una mera formalità, dato che nelle sessioni precedenti, dove erano a circa 3,2 secondi dal tempo migliore, avevano già dimostrato di essere entro i limiti consentiti, ma dovevano comunque rispettare il regolamento.
In conformità con il Regolamento FIA F1 B2.2.3b, i commissari hanno autorizzato la vettura numero 14, guidata da Fernando Alonso, a prendere il via alla gara Sprint, poiché il pilota ha fatto registrare tempi soddisfacenti nelle prove per questa competizione. La vettura sarà posizionata sulla griglia di partenza in conformità con il Regolamento FIA F1 B2.3.4”, si legge nel comunicato diffuso nelle prime ore del mattino in Spagna. Partirà come previsto dalla 21ª posizione, con Stroll in 22ª.
Pasticcio Albon: penalizzato ma è beffa per Lawson
Alex Albon è stato retrocesso alla 19ª posizione per la Sprint di Miami dopo che i commissari di gara hanno ritenuto che il pilota della Williams avesse superato i limiti della pista durante le qualifiche Sprint. Un mezzo pasticcio per non dire intero visto che l’accertamento del track limits per il pilota della Williams è arrivato quando questi era già impegnato in SQ2.
Una vera beffa per Liam Lawson, primo degli eliminati in SQ1 e che avrebbe avuto il diritto di partecipare all’SQ2 al posto di Albon. Il pilota neozelandese è rimasto in macchina fino a poco dopo l’inizio della SQ2 sperando di essere richiamato in pista ed invece giustizia, se così si può dire, è stata fatto postuma.
Sprint Miami, come cambia la griglia di partenza
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:27.869
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:28.091
Mercedes
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:28.108
McLaren
|4. Charles Leclerc 1:28.239
Ferrari
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:28.461
Red Bull
|6. George Russell 1:28.493
Mercedes
|4ª fila
|7. Lewis Hamilton 1:28.618
Ferrari
|8. Franco Colapinto 1:29.320
Alpine
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:29.422
Red Bull
|10. Pierre Gasly 1:29.474
Alpine
|6ª fila
|11. Gabriel Bortoleto 1:29.994
Audi
|12. Nico Hülkenberg 1:30.019
Audi
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:30.116
Haas
|14. Carlos Sainz 1:30.224
Williams
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:30.573
Racing Bulls
|16. Liam Lawson 1:31.043
Racing Bulls
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:31.245
Haas
|18. Sergio Perez 1:31.255
Cadillac
|10ª fila
|19. Alexander Albon 1:30.216
Williams
|20. Valtteri Bottas 1:31.826
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso 1:41.311
Aston Martin
|22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin
*Albon penalizzato per track limits in SQ1
**Alonso e Stroll ammessi d’ufficio alla Sprint