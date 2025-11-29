Sprint Gp Qatar, griglia di partenza: Piastri dalla pole, Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nelle retrovie

Alle ore 15 partirà la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, l’ultima della stagione. C’è la McLaren di Oscar Piastri in pole position davanti alla Mercedes di George Russell. Seconda fila per il leader del Mondiale, Lando Norris, al suo fianco l’intramontabile Fernando Alonso con l’Aston Martin. Poi le Red Bull con incredibilmente Tsunoda che ha fatto meglio di Max Verstappen solo sesto davanti a Antonelli. Quinta fila per la prima Ferrari quella di Charles Leclerc mentre per trovare il desaparecido Lewis Hamilton sempre più allo sbando 18°.
La griglia di partenza della Sprint in Qatar
|1ª fila
|1. Oscar Piastri 1:20.055
McLaren
|2. George Russell 1:20.087
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:20.285
McLaren
|4. Fernando Alonso 1:20.450
Aston Martin
|3ª fila
|5. Yuki Tsunoda 1:20.519
Red Bull
|6. Max Verstappen 1:20.528
Red Bull
|4ª fila
|7. Kimi Antonelli 1:20.532
Mercedes
|8. Carlos Sainz 1:20.542
Williams
|5ª fila
|9. Charles Leclerc 1:20.622
Ferrari
|10. Alexander Albon 1:20.788
Williams
|6ª fila
|11. Isack Hadjar 1:21.433
Racing Bulls
|12. Oliver Bearman 1:21.494
Haas
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:21.567
Kick Sauber
|14. Nico Hülkenberg 1:21.631
Kick Sauber
|8ª fila
|15. Esteban Ocon 1:21.666
Haas
|16. Lance Stroll 1:21.807
Aston Martin
|9ª fila
|17. Liam Lawson 1:21.851
Racing Bulls
|18. Lewis Hamilton 1:22.043
Ferrari
|10ª fila
|19. Pierre Gasly 1:22.112
Alpine
|20. Franco Colapinto 1:22.364
Alpine