Sprint Gp Qatar, griglia di partenza: Piastri dalla pole, Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nelle retrovie

La griglia di partenza della Sprint del Gran Premio del Qatar con la pole di Piastri davanti a Russell, Norris, Alonso e le Red Bull di Tsunoda e Verstappen. Ferrari: Leclerc 9°, Hamilton 18°

Luca Fusco

Alle ore 15 partirà la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, l’ultima della stagione. C’è la McLaren di Oscar Piastri in pole position davanti alla Mercedes di George Russell. Seconda fila per il leader del Mondiale, Lando Norris, al suo fianco l’intramontabile Fernando Alonso con l’Aston Martin. Poi le Red Bull con incredibilmente Tsunoda che ha fatto meglio di Max Verstappen solo sesto davanti a Antonelli. Quinta fila per la prima Ferrari quella di Charles Leclerc mentre per trovare il desaparecido Lewis Hamilton sempre più allo sbando 18°.

La griglia di partenza della Sprint in Qatar

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:20.055
McLaren
2. George Russell 1:20.087
Mercedes
2ª fila 3. Lando Norris 1:20.285
McLaren
4. Fernando Alonso 1:20.450
Aston Martin
3ª fila 5. Yuki Tsunoda 1:20.519
Red Bull
6. Max Verstappen 1:20.528
Red Bull
4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:20.532
Mercedes
8. Carlos Sainz 1:20.542
Williams
5ª fila 9. Charles Leclerc 1:20.622
Ferrari
10. Alexander Albon 1:20.788
Williams
6ª fila 11. Isack Hadjar 1:21.433
Racing Bulls
12. Oliver Bearman 1:21.494
Haas
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:21.567
Kick Sauber
14. Nico Hülkenberg 1:21.631
Kick Sauber
8ª fila 15. Esteban Ocon 1:21.666
Haas
16. Lance Stroll 1:21.807
Aston Martin
9ª fila 17. Liam Lawson 1:21.851
Racing Bulls
18. Lewis Hamilton 1:22.043
Ferrari
10ª fila 19. Pierre Gasly 1:22.112
Alpine
20. Franco Colapinto 1:22.364
Alpine

