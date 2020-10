F1, Stroll rivela: "Ho avuto il Coronavirus"

A pochi giorni dal Gp del Portogallo, spunta un nuovo caso di Coronavirus nel mondo della Formula 1, per fortuna superato. A rivelarlo è stato il diretto interessato, Lance Stroll.

Il pilota della Racing Point ha infatti rivelato di aver saltato il Gp dell’Eifel, svoltosi l’11 ottobre scorso sul circuito del Nurburgring, proprio perché era risultato positivo al Covid-19.

“Ero arrivato al Nürburgring dopo aver fatto un test ed essere risultato negativo – scrive Stroll – ma poi, la mattina di sabato 10, ho cominciato a sentirmi male, e con un forte mal di stomaco. Così ho seguito il protocollo e mi sono messo in isolamento senza andare nel paddock. Non ero proprio in grado di correre, così ho deciso di tornare a casa domenica 11. Visto che stavo ancora male, domenica sera ho fatto un altro test, che ha dato esito positivo. Dopo sono rimasto in isolamento totale per dieci giorni, per fortuna con dei sintomi leggeri”.

Ecco quindi spiegata quell'”indisposizione” con cui la Racing Point aveva spiegato l’assenza di Stroll al Nürburgring.

Ora, però, è tutto passato: dopo la quarantena, Stroll si sente “in piena forma” e in Portogallo ci sarà. e annuncia la propria oresneza nel Gp del Portogallo in programma sul circuito di Portimao nel prossimo fine settimana.



